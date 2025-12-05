COPE
Podcasts
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

05 DIC 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Real Madrid TV debería dar Eurovisión".

El Aguanís de Tomás Guasch
00:00
Descargar

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:13 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 05 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking