Gonzalo Miró entiende las palabras de Joan Laporta: "Ha mezclado temas por enredar, pero hay una parte que sí le compro"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, repasó la actualidad del equipo azulgrana y habló de su relación tanto con el Real Madrid como con Florentino Pérez en el ciclo Foros de Vanguardia.

laporta y su relación con florentino pérez

El máximo dirigente del Barça se mostró muy crítico y dijo: "Florentino era más beligerante en mi primera etapa. Y, ahora, la relación es de concordia institucional".

Y añadía: "Hay diferencias, evidentemente. Él ahora hace sus reflexiones y tiene sus obsesiones. Y seguramente él tiene más cercanía con los que manda en España, pero como nosotros, aquí en Cataluña por tema de proximidad".

Cordon Press Joan Laporta y Florentino Pérez, juntos en el palco del Bernabéu en el Clásico

Laporta quiso ir más allá y señaló: "El Real Madrid representa el poder y el Barça, la libertad". El presidente del Barcelona también habló del 'caso Negreira' y señaló: "Tebas es un hombre con palabra, tiene conocimientos amplios y no me fío de los que quieren sacarlo. Son desde el Madrid que quieren echarle, veo que hay obsesión desde la casa blanca y hay que mirar lo que hace su televisión. Eso sí es intentar influir. Han intentado oscurecer al mejor Barça de la historia".

GONZALO MIRÓ DA LA RAZÓN A JOAN LAPORTA

Durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE se analizaron las declaraciones de Joan Laporta y Gonzalo Miró se mostró de acuerdo en parte con lo que dijo el presidente del FC Barcelona. "Ha mezclado temas por enredar", empezó diciendo el comentarista.

Y agregaba: "Pero yo sí hay una parte que le compro, que es la primera. Porque creo que el palco del Real Madrid es algo excepcional en el mundo del fútbol".

Para finalizar, Juanma Castaño insistía en qué lo más llamativo de las palabras de Laporta son la segunda parte. "Para mí lo relevante es que diga que son partidarios de democracia y libertad", sentenció el director de El Partidazo de COPE.

