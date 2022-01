Luis Alejandre, exjefe del Estado Mayor del Ejército, sobre Ucrania: "No creo que la sangre llegue al río"

El departamento de Defensa de Estados Unidos ha puesto en "alerta máxima" a unos 8.500 soldados para, en caso de que fuera necesario, actuar "con firmeza" para defender sus intereses ante posibles acciones de Rusia en medio de la escalada de tensión de Moscú y Ucrania.

De forma paralela, en España, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha fijado para última hora de este martes, después del Pleno, la comparecencia del ministro del ramo, José Manuel Albares, para informar sobre la posición española ante la crisis de Ucrania.

El Gobierno viene defendiendo que es el momento del diálogo y la diplomacia para facilitar la desescalada con Rusia, que ha exigido a la OTAN que no se siga extendiendo hacia el Este y que no incorpore a Ucrania. Eso sí, Albares ha dejado claro que el Ejecutivo estará junto a sus aliados también para la disuasión, llegado el caso, y que está preparado ante cualquier eventualidad.

De su lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que "Rusia no le puede decir a ningún país lo que puede hacer" y ha asegurado que la OTAN va a "defender a cualquier país que quiera entrar" en la organización.

Con todo estos datos encima de la mesa, el exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Luis Alejandre, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la participación española en la crisis ucraniana, y ha comenzado diciendo que espera que el conflicto no llegue al peor de los escenarios previstos: "No creo, honestamente, que la sangre llegue al río. Los rusos manejan muy bien estas situaciones. Ya lo hicieron en la II Guerra Mundial y también en Georgia y Crimea. El problema de Alianza es que ha aprovisionado medios no para invadir, sino para disuadir. En nuestros términos se puede explicar con la frase 'si quieres la paz prepara la guerra'".

Además, Alejandre ha valorado positivamente que Europa haya dado un paso adelante: "Al fin Europa ha intervenido, porque la iniciativa la ha llevado Estados Unidos y Rusia. Yo eché de menos que en Ginebra el pasado viernes no hubiese representantes europeos".

"En la reunión de este lunes no estaba Inglaterra, y dentro de la OTAN parece que hay dos bandos. Inglaterra no depende de Rusia, y Alemania sí. Los imperios tienen un viejo tic, y es que tienden siempre a anexionarse las provincias limítrofes que pueden ocasionarles problemas, de ahí que Rusia vea con malos ojos que fuerzas de la OTAN se acerquen a sus fronteras", ha explicado el exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

En clave internacional, Alejandre ha valorado las posturas que tradicionalmente se han adoptado y que ahora se están haciendo de notar en el conflicto: "Yo dentro de las críticas que se hacen a Europa, no estos días, es que en algunas ocasiones se ha visto a Rusia como la antigua URSS, cuando Rusia merecía después de dos mandatos de Putin acercarse más a Europa. Entre disputas entre nosotros ha crecido China, que estos días está callada pero que se alegra de que en Occidente discutamos galgos y podencos".

"La disuasión ha dado muy buenos resultados, recordemos que después de la II Guerra Mundial la disuasión nuclear mantuvo un periodo de paz largo entre lo que era la URSS y Occidente. Creo que en estos momentos, personas responsables y con necesidad de tomar decisiones han sopesado los riesgos que representa colocar tropas alrededor de Rusia. Pero, la historia me dice, que si no amenazas, si no haces nada abusan de ti, y que las fronteras se mantienen con mucho diálogo y muchos abrazos, pero hay que ser firme en determinados momentos", ha concluido.