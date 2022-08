Luis del Val: “Yolanda Díaz es tacaña con los sueldos de los médicos, los policías y los guardias civiles"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la actitud de Macarena Olona haciendo el Camino de Santiago y la decisión de Yolanda Díaz respecto a los sueldos:













La imagen de la actualidad está llena de chicas. Macarena Olona, por ejemplo, que está haciendo un particular Camino De Santiago. No dudo de su buena intención, y de que se inspirara en una imagen que vio en América, pero siempre creí que el Camino era algo, si no religioso, al menos de búsqueda espiritual, y ese desfile de cámaras, y esas declaraciones: “Soy un toro deseando salir a la plaza”, y ese rodearse de ciudadanos con aficiones políticas, lo convierten en un espectáculo, que tiene poco que ver con el tradicional Camino.