Luis del Val, sobre los oligarcas rusos: "Los ricos sin poder serlo, son un peligro"

"Observas el rostro del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, y parece un perro bulldog salido de una película de Disney, pero un bulldog aburrido, que se acuerda de su cojín. Eso sí, cuando miente, cuando niega que hayan bombardeado 18 hospitales, lo hace con la misma seguridad con la que Pedro I, El Mentiroso, asegura que los precios, que en noviembre de 2021 habían subido más de un seis por ciento,ascendieron por la guerra que nadie sabía que iba a comenzar tres meses después.

Ignoro, si lo que iba a ser una guerra relámpago se va a convertir en el Vietnam de Putin, o si el inteligente Jorge Bustos tiene razón y al Psicópata ruso le interesa una guerra larga. Ya veremos. Lo que sí confieso es que las medidas económicas contra Rusia las observé con escepticismo y estoy cambiando de opinión. ¿Por qué? Porque al Psicópata que su pueblo sea más pobre o pase hambre le da igual, porque un Psicópata no siente ni lástima, ni compasión, esas emociones que a los demás nos debilitan tanto como nos aportan humanismo. Pero hay otros a los que eso les va a afectar, y son los oligarcas que él ha cubierto de dinero, y ellos se han puesto a disposición del Psicópata para lo que mande.

Están agradecidos, sí, pero las medidas económicas les han convertido en unos ricos que no pueden presumir de ricos. Es como si le regalas a alguien un coche carísimo, un deportivo descapotable, le das las llaves, pero sólo lo puede mover por su finca, prohibido salir al exterior.

Están agradecidos al Psicópata, porque los ha hecho millonarios, pero la edad nos enseña que uno de los sentimientos más pelmas, más pesados, es el agradecimiento, porque lo tienes que llevar a cuestas hasta el día en que esa persona que te ha condenado al agradecimiento se muere. Se muere o le matan, porque hay muchas maneras para darse de baja en el Registro Civil. No es que yo esté dando ideas, no, ni siquiera pretendo suscitar el viejo debate de si matar al tirano está justificado, tampoco, me refiero a la carga del agradecimiento, al laberinto de esos millonarios que no pueden pavonearse por Europa y el mundo con sus yates y sus aviones particulares. Al Psicópata y sus millonarios matar niños y embarazadas no les afecta. Pero los ricos sin poder serlo, son un peligro".

