La destrucción de los bombardeos rusos: el antes y el después de lugares emblemáticos de Ucrania

Día 15 de la invasión de Putin a Ucrania. Ataque que comenzaba el pasado 24 de febrero y que ha provocado el éxodo de 2.000.000 de ucranianos [ según los últimos datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)], que han tenido que abandonar su país para evitar ser víctimas de los bombardeos del ejército ruso.

Los misiles rusos, lanzados contra objetivos elegidos concienzudamente para ocasionar el mayor daño posible y conseguir la rendición de Volodímir Zelenski a las pretensiones de Vladimir Putin, están devastando lugares muy significativos de las principales ciudades de Ucrania. Ataques que están causando el rechazo internacional y un alto nivel de indignación como el de este miércoles contra el la maternidad y hospital infantil de la Asociación Médica Territorial Mariupol para la Salud del Niño y la Mujer, el tercer hospital en importancia de la ciudad de Mariupol y que antes del ataque presentaba esta imagen:

Tras el misil ruso que impactaba contra la instalación en el que había mujeres a punto de dar a luz o incluso ya en sus paritorios, esta imagen recorría el mundo:

En el ataque resultaron heridas, al menos, 17 personas, entre niños y mujeres, además de personal sanitario. Rusia justifica el ataque, como ha dicho su ministro de exteriores Serguèi Lavrov, porque en el centro hospitalario "no había pacientes", estaba lleno de nazis, "era una base del batallón ultrarradical". Afirmación que queda en evidencia en el siguiente vídeo:

Seeing the pregnant woman walking out of the destroyed building of the maternity ward in #Mariupol makes my blood run cold.

Hard to imagine how many children have been killed as a result of Russian air strike on the children’s hospital today.@ICRC@UN#SafePassageForCivilianspic.twitter.com/WKNwzE3vwW