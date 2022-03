Luis del Val: "Perdona, Carlos, pero el título adecuado para el documental de Sánchez es 'Pedro, ese doctor'"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el documental sobre Pedro Sánchez:

"No es muy prudente llevarle la contraria al jefe, pero voy a llevarte la contraria en lo del título del documental sobre Pedro I, El Mentiroso, porque el “Yo Georgino” me parece inapropiado, teniendo ejemplos anteriores tan magníficos como el documental, que realizó el gran cineasta José Luis Sáenz de Heredia, “Franco, ese hombre”. José Luis Sáenz de Heredia era un buen director de cine, al que le salvó la vida Luis Buñuel, que lo sacó de la checa donde le vigilaban milicianos de UGT. Primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, fue tan buen director como consumado franquista y, además de buenas películas, hizo “Franco, ese hombre”, que tuvo un gran éxito en 1964, año en que se estrenó. En ese recuerdo, había sopesado denominar al documental sobre Pedro I, El Mentiroso, “Pedro, ese hombre”, pero se me que queda corto. Puede que fuera más apropiado titularlo “Pedro, ese doctor”. También podría valer “Pedro, ese doctor en Economía”, pero ya sabes que es preciso huir de los títulos largos.

Ignoro si el realizador elegido, que dicen que es muy bueno, será tan pedrista como lo era franquista Sáenz de Heredia, pero tengo una gran ilusión en ese prometedor documental, donde creo que habrá que incluir -aunque sea en un flash-back- uno de esos momentos estelares, que fue cuando Pedro I, El Mentiroso, ordenó cambiar el el colchón de Moncloa donde habían dormido Mariano Rajoy y Elvira. Ni al guionista, ni al realizador les puede pasar por alto esa fidelidad ideológica, esa lealtad de un socialista ejemplar, que no puede dormir donde lo ha hecho una persona conservadora. Esa secuencia, una vez estrenado el documental, podría ser la base de un gran programa en la Sexta, donde cuatro contertulios estarían a favor del cambio del colchón y Paco Marhuenda en contra. Casi me emociono de pensarlo. Por cierto, espero que nunca deje de ser presidente, porque cuando vaya de ex-presidente, y se tenga que alojar en un hotel, no te digo nada la tarea de indagar si en el colchón de esa habitación ha dormido alguien que no sea de izquierdas. Como para no salir de casa. Perdona, Carlos, pero creo que el título más adecuado sería “Pedro, ese doctor”. Y evitar el término mentiroso, porque eso es ya una obviedad".

