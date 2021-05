Luis del Val: "Que Ivan Redondo diga que se tiraría por un barranco por Sánchez, denota escasa inteligencia"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Iván Redondo y su intención de tirarse por un barrranco por Pedro Sánchez:









"Ya sabes, Carlos, que te tengo afecto, me consta que es correspondido, y que se fundamenta en bastante más de un cuarto de siglo de coincidencias felices en medios y trabajos. Incluso, a pesar de que no soy de mucho admirar, te admiro. Pero he de decirte que, sobre la base de ese afecto y de esa admiración, si te viera dispuesto a tirarte por un barranco, no iría con los ojos cerrados detrás de ti, sino que trataría, por todos los medios, de convencerte para que no cometieras semejante estupidez, e intentaría pedir auxilio a otras personas para que me ayudaran a disuadirte y sujetarte. Me parece que eso es lo racional y lo inteligente, todo lo contrario de la tontería contemporánea. Por mi querido Aragón, sin necesidad de subirse a los Pirineos, hay barrancos estremecedores, que al contemplar, de niño, subido en el burro de mi tío Bernabé, me producían algo más que miedo y mucho más parecido al pavor.

Que el alto empleado de Pedro Sánchez diga que, si el jefe se tira por el barranco, él también lo va a hacer denota escasa inteligencia, porque como dicen en mi tierra, qué va a decir la madre de la novia. Ahora bien, si el jefe del ministerio de Propaganda de la Moncloa cree que es un argumento convincente, se equivoca por tres razones: Primera, porque es la madre de la novia o su asesora. Segunda, porque le paga la novia. Tercera, porque el calculador de emociones que trabaja en la sombra es conocido por los periodistas y politólogos, pero no es Rafa Nadal, ni siquiera Belén Esteban, y su opinión es tan respetable como la de cualquier otro español, pero la mayoría de los españoles, no saben nada de su listeza y de su astucia. Por todas esas razones, tal declaración resulta tan superflua como si Tezanos dijera que se iba a tirar por un barranco si su última encuesta se equivocaba en que el PSOE iba a sacar mayoría absoluta.

Y, el mismo día en que subió el prestigio de los barrancos como lugar estupendo para matarse o intentarlo, el nuevo consejero de Educación de la Generalitat, escribió una carta a todos los profesores, diciendo que estaba a su servicio para trabajar en pro de la república catalana. Nada más hablar del indulto y ya se nota la concordia. Pero aconsejo a los profesores catalanes que no sean secesionistas que no se tiren por el barranco e intenten disimular para que no los arroje el consejero en nombre de la concordia".









También te interesa

Luis del Val: "Pedro Sánchez tiene razón, existe el afán de venganza y los deseos de revancha"