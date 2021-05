Herrera analiza la situación de Pedro Sánchez tras el apoyo de Iván Redondo a los indultos: "Sin salida"

El presentador y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha arrancado el primer monólogo de este viernes con la previsión meteorológica de cara a este fin de semana, que se espera que en gran parte de la península se alcancen los 35º o incluso se pueda superar tal cifra, esencialmente en el Valle del Guadalquivir.

Sin embargo, la mayor parte de este primer análisis de Carlos Herrera ha tenido que ver con las voces críticas dentro del PSOE que han salido en contra de la posibilidad de que el Ejecutivo de Sánchez conceda a los líderes soberanistas los indultos y que está marcando desde hace días la agenda política del país.

El PSOE se divide por los indultos y Moncloa se defiende

En esta dirección, precisamente, ha apuntado el que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González, Alfonso Guerra, que este jueves en un acto en Sevilla ha considerado que no hay motivos para que el Ejecutivo conceda esta medida de gracia a los líderes del 1-O.

El histórico socialista ha insistido en que “es políticamente indeseable y jurídicamente no es legal” que esto suceda, y ha explicado que es el fondo de la cuestión lo que impide que se pueda concederles el perdón. Con Guerra, ya son varios los dirigentes o históricos dirigentes que han salido sosteniendo que el PSOE de Sánchez no puede apoyar la concesión de los indultos, en coordinación con lo que en las últimas horas ha dictado la Sala de lo Penal del Supremo, quien no ha visto ningún argumento válido para poder estudiar el caso.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, señalan que esta decisión es única y exclusivamente competencia del Gobierno y del Consejo de Ministros. Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno de coalición, al señalar que esta "es una prerrogativa" de PSOE y Unidas Podemos.

Herrera analiza las palabras de Iván Redondo sobre los indultos

Uno de los últimos en defender que se conceda a los autores del 1-O esta medida ha sido precisamente el guru político de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que en un acto en el que ha estado presente ha defendido su apuesta por "arreglar" Cataluña con los indultos gracias a un "liderazgo valiente".

Palabras que han provocado el análisis del presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, que ha querido explicar cuál es la situación de Sánchez dentro del partido tras el apoyo de Redondo.

"El jefe comercial de Pedro Sánchez se reivindicó no como jefe de gabinete sino como asesor político. Los que se dedican a eso saben que un asesor jamás debe salir a defender a su asesorado. Eso lo debe hacer el partido y el Gobierno, pero con los indultos no tiene al partido detrás. Se han metido en callejón sin salida y como el PSOE no sal en tromba tiene que salir el asesor en defensa del asesorado", ha explicado.

