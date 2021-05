Herrera, a Iván Redondo: “Por el barranco os tiráis vosotros, no nos tires a los demás”

Audio

“Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias de este viernes 28 de mayo del 2021 que como le he dicho a las 6 seguramente usted tenía la tentación de coger su avión privado y en compañía de unos jovenzuelos marcharse a una playa privada en alguna isla del Caribe. ¿Y se va a perder, se va a perder el serial que estamos viviendo en España? No haga eso, quédese o déjeme el avión a mí o a los demás. No se vaya, que cada día tiene su afán y las últimas 24 horas hemos asistido a un nuevo fascículo que le venimos contando desde las 6. Un fascículo en el que después del estupor vino la indignación de la oposición, pero ahora ha llegado la indignación del Tribunal Supremo y luego de la indignación del Tribunal Supremo llega algunos dentro del PSOE que empiezan a manifestarse, y uno de ellos es, por ejemplo, Emiliano García-Page, presidente de Castilla- La Mancha.

TOLEDO, 24/05/2021.- El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emilano García-Page, presentan un acuerdo para acelerar las oportunidades de crecimiento del hidrógeno verde y posicionar a España como líder tecnológico e industrial en Europa. EFE/Ismael HerreroIsmael Herrero

También es verdad que nunca faltan los varones que vayan con el sanchismo hasta el final, por ejemplo Ximo Puig, que todo lo duro y faltón que es con la gente de Madrid pues lo tiene de sumiso con los catalanes, siempre está dispuesto a que la Comunidad Valenciana sea el patio trasero de la Cataluña nacionalista y si no está, por ahí están los de Compromís para echarle valor. Luego por si faltaba poco después de que saliera Felipe González diciendo que no apareció Rodríguez Zapatero diciendo que sí.

Bien, de acuerdo, buenas intenciones. ¿Ustedes han escuchado las últimas horas a alguien de ERC o de JxCat agradeciendo el gesto de Sánchez? ¿Han escuchado alguno de todos estos cuentistas decir que ellos van a poner de su parte? ¿Han dicho que este es el primer paso para una felicidad colectiva o para que todos nos pongamos de acuerdo, etc, etc? O lo que han escuchado son cosas como las que dice el macho este de Podemos, bueno es de ada Colau, Jaume Asens, este abogado de medio pelo, bueno ahora es de mucho más pelo pero que era el abogado, entre otros, del asesino Rodrigo Lanza diciendo que se ha acabado el tiempo de los jueces y ahora es el tiempo de la política. Que eso saben ustedes lo que quiere decir, que es el tiempo de la impunidad, que ellos están por encima de las leyes ¿a que no han escuchado a nadie?.

Iván Redondo se reivindicó ayer no como jefe de Gabinete sino como asesor político

Bueno pues, ayer salió a defender a Pedro Sánchez el propio Iván Redondo que es el duende de palacio, lo cual es una cosa insólita insólita. Redondo se reivindicó ayer no como jefe de Gabinete sino como asesor político y los que se dedican a eso saben perfectamente que un asesor jamás de los jamases debe salir a defender su asesorado porque para eso está el partido o está el gobierno, del Gobierno ha salido Carmen Calvo y Ábalos que son los de los que va de sua pero tienen que salir los demás. El PSOE como no sale en tromba a defender las ideas de bombero torero que tiene esta nutria pues tiene que salir el asesor a defender al asesorado.

Se lo digo yo que soy un desahogado, camino para salir de esta al precio que sea sacar de la cárcel a los golpistas que se mantienen en Moncloa. A ver, todos los delincuentes de España qué estáis en una presión y que ahora me estáis escuchando si me estáis escuchando que sé que muchos sí porque nos envían notas cartas, ya sabéis lo que tenéis que hacer, a pesar de que tengáis un informe en contra del Tribunal que os ha sentenciado para que el gobierno os indulte tenéis que no pedir perdón por lo que os ha llevado ahora mismo a la cárcel, por supuesto no arrepentiros y cuando os pregunte el psicólogo de la cárcel o el funcionario o quien sea qué planes tenéis vosotros decís que en cuanto salgáis volveréis a cometer el mismo delito que cometisteis y que os ha metido dentro, ya veréis como vendrá el gobierno a ustedes a indultar.

Miren está pobre mujer que se llama Juana Rivas que cometió muchos errores y como consecuencia de esos errores a los que a los que le llevaron probablemente la tentación personal pero también el mal consejo de muchas indocumentadas estas ignorantes que hay en ayuntamientos y que van de asesores legales y le ha costado 2 años y medio que el Supremo quiere meterla en la cárcel. Seguramente a esta mujer la indultarán y desde luego no es un caso que provoque gran oposición a que eso sea así. Juana Rivas afíliate a ERC que ya verás tú como rápidamente tienes el indulto garantizado, independientemente de que esto no sea frivolizar con algo que es muy duro, yo te deseo lo mejor sinceramente y deseo además que te indulten.

IVÁN REDONDO, EL ASESOR POLITICO

Bueno, pero es que Iván Redondo siguió. ¡Qué mal tienen que verlo para que un asesor político salga la palestra a defender de forma vehemente al tipo para el que trabaja!, hasta el punto de que está dispuesto tirarse por un barranco.

Por el barranco os tiráis vosotros, no nos tires a los demás

¡Qué épico! Si el problema no está ahí, Iván. A mí que te tires tú por el barranco..., lamentaré las magulladuras, si te puedes tirar con él a lo mejor las magulladuras políticas son más interesantes. El problema está en que nos quieres tirar todos los demás detrás,por el barranco os tiráis vosotros, si tenéis la vida solucionada, aunque acabe en un desastre siempre habrá un político allí en Hispanoamérica que te contrate y tal y que cual después de haber hecho presidente a una cosa como esta pues, pues la verdad sí. Pero no nos tires a los demás por el barranco que los demás tenemos, en fin, cierto aprecio a nuestra vida.

LO QUE ESCONDE EL GOBIERNO DE LA ASTRAZENECA

Respecto a la vacunación la cosa va tirando y la pandemia, cuidado, que hay algunas comunidades que han duplicado o que han repuntado sus contagios: Navarra, Andalucía, etc, etc... a pesar de que siga bajando el indicador general. Y los que siguen teniendo sus comentario son los del segundo pinchazo de trabajadores esenciales, han elegido la mayoría Astrazeneca en lugar de Pfizer como quería Sanidad y qué casualidad que el Gobierno ha sacado un informe sobre cuatro muertes por trombos y otro más en estudio tras haberse vacunado con AstraZeneca. ¿Es normal que justo ahora cuando el Gobierno estaba quedando en evidencia se ponga a hacer balance de muertes por AstraZeneca? ¡Qué curioso!.

CRISIS POLÍTICA PP-VOX

Bueno y después, ya saben ustedes otra de las no precisamente ejemplares crisis políticas que vive España es a cuenta de la pelea entre Vox y el PP en algunas comunidades, particularmente en Ceuta fue la bronca notable.

Pero miren, en Andalucía la cosa tampoco queda tranquilizada, por cierto Juanma Moreno ha dado positivo por covid, y volvió a insistir con lo mismo a los de Vox:” ustedes verán si quieren generar una inestabilidad de la que se beneficia la izquierda, paralizando además leyes fundamentales, leyes estructuralmente muy interesantes”. Pero con una pregunta que les hago si Vox está dispuesto a romper el Gobierno de Andalucía por la llegada de 13 menas ¿retiraría su apoyo a Ayuso en Madrid por haber recibido 20, del mismo grupo además? Si la respuesta es que no, te demuestra el uso instrumental de este asunto que ha sido magnificado de forma absolutamente.