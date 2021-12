Luis del Val: "¡Qué es la casta! ¿Y tú me preguntas, Yolanda? La casta eres tú"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la subida de la luz, y el "uso de los aviones" de la vicepresidenta Díaz y la ministra de Defensa:









"Hoy el megavatio hora se aproximará a los 300 euros, y la fama de Pedro I, El Mentiroso, se acrecienta gracias a su constancia, que ya nos dijo que el precio de la luz, a finales de este año, estaría al mismo precio que en 2018. Vale. Por cierto,la vida es muy corta para entender el recibo de la luz, reformado por el Gobierno. Lleva 16 conceptos y en ninguno se sabe cuánto cuesta la electricidad. Ya nos dijeron que este sería el Gobierno de la Transparencia. Pues si lo dijo quien lo dijo, ya sabemos lo que significa transparencia.

La ministra de Defensa se lleva a un sólo periodista en un viaje oficial, porque no hay sitio en los aviones, y ha elegido a un periodista de El País. Mal, doña Margarita. Perjudica usted y mucho a un periódico con tanto historial y, si siguen así en el Gobierno, van ustedes a convertir El País en el Pravda de la Rusia soviética o en el Granma de Cuba, órgano oficial del partido comunista cubano desde 1965.

Y, hablando de aviones, una buena noticia, y es que doña Yolanda Díaz, la militante de Podemos o PodemAs, como se llame, el partido que se preocupa por la gente, y que quiere luchar contra los privilegios de la casta política, se marchó a ver al Papa en el Falcon. ¿Qué es la casta?, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¡Qué es la casta! ¿Y tú me preguntas,Yolanda? La casta eres tú.Perdón, Gustavo Adolfo Bécquer. Y perdón por el tuteo, que no debo tutear a la casta que viaja en Falcon. Por cierto, el Falcon gasta, cada hora de vuelo, 347 galones de combustible, lo que equivale a más de 1.300 litros. Mala noticia para el ecologismo, pero se va a compensar, porque como han rebajado la captura de merluza en el Mediterráneo habrá cientos de pescadores que no gastarán ni un sólo litro de gasóleo, al no poder pescar.

Váyase lo uno por lo otro, la Casta... por la Susana, que más que Gobierno esto parece la Verbena de la Paloma".









