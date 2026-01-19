"Muchas veces estamos separados por política, por deportes...pero cuando llega una cosa de estas, se demuestra que el pueblo español es muy solidario"

Este domingo 18 de enero de 2026 pasará a la historia triste de nuestro país. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Puerta de Atocha con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

El último balance de fallecidos de primera hora de este lunes asciende a 39 personas. Además, un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

manolo lama

Anoche, un programa especial de El Tertulión de los domingos con Juanma Castaño, Manolo Lama no ocultó su orgullo por el comportamiento de los vecinos de Adamuz desde el momento que conocieron el accidente.

"Me siento cordobés y soy cordobés. Cuando veais las imágenes de cómo el pueblo de Adamuz ha vaciado sus casas para acompañar a esta gente que lo necesita, mantas, comida, colchones, habilitar sus casas para que la gente pueda descansar, poner sus coches a disposición, demuestra una vez más la solidaridad de España, de los españoles, cuando nos pasa algo como esto", indicaba Lama.

Lama, para finalizar, lanzó la siguiente reflexión en relación a este asunto: "Muchas veces estamos siempre separados por política, por líos, por deportes y tal, pero cuando llega una cosa de estas se demuestra que el pueblo español es muy muy solidario".