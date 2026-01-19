Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva: "Estamos ante la mayor tragedia que ha habido en la provincia"

Un choque de trenes en la estación de Adamuz (Córdoba) ha provocado una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia reciente de Huelva. El accidente ha dejado un balance provisional de 39 víctimas mortales y un total de 48 personas permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores, tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha hablado este lunes con Jorge Bustos en 'Herrera en COPE'.

Una noche de angustia en el lugar del siniestro

La alcaldesa, que ha estado en el lugar del siniestro hasta las seis de la mañana, ha calificado lo ocurrido como "la mayor tragedia que ha habido en Huelva".

En su intervención, ha descrito cómo llegaban los familiares muy preocupados, en shock, viviendo unos momentos muy malos ante la escasez de información en las primeras horas.

Durante la noche, se improvisó un punto de atención en la propia estación de trenes para los afectados.

Dispositivo de apoyo a los familiares

Para ofrecer una mejor atención, el servicio de atención a las víctimas se ha trasladado desde la estación a la sede de Protección Civil.

No podemos dar información si no tenemos fidelidad absoluta, porque podemos hacer todavía mucho más más daño" Pilar Miranda Alcaldesa de Huelva

Miranda ha subrayado la importancia de la cautela a la hora de informar.

La alcaldesa ha enviado un mensaje de "esperanza, con límites" a quienes todavía no tienen noticias de sus seres queridos, reconociendo que a medida que van pasando las horas, las cosas se ponen mucho más complicadas.

Labores de rescate en la 'zona cero'

El jefe de la Policía Local de Adamuz, Antonio Ruiz, ha relatado en primera persona el desolador panorama tras el siniestro. "Imagínense todo dantesco, increíble, oscuro, gente caminando por los sartenes de la vía, gente llorando, maletas por el suelo", ha descrito. El agente ha confesado que al principio "no era fácil", puesto que los equipos de emergencias trabajaron a oscuras, "estuvimos con linternas como podíamos, hasta que trajeron un generador y focos".

Los efectivos se repartieron para "sacar heridos de los distintos vagones". Ruiz, que se centró en el vagón 2, ha detallado las dificultades para evacuar a las víctimas, ya que "la ambulancia no podía, en principio, acceder al tren". Esto les obligó a desplazarse "aproximadamente un kilómetro con los heridos en camillas, como se podía" por un "terreno un poco escabroso" y con un desnivel de "unos tres o cuatro metros".

PRESIDENTE DE RENFE, EN X Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026

Según su testimonio, del convoy han caído dos vagones completos y un tercero ha quedado semicaído. Tras las primeras horas de actuación, que se prolongaron hasta las cuatro de la madrugada, su labor se ha trasladado al municipio para "dar soporte" y "apoyar en lo que podamos a los familiares de las personas que no han sido localizadas". Escucha aquí.