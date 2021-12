El villancico de Luis del Val, 'En el portal de Canet': "Ande, ande, ande... ¡Ay, Cataluña...qué pena!"

Luis del Val compone el villancico "En el portal de Canet" en la imagen del día de "Herrera en COPE":

[ESCUCHA LA IMAGEL DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Los síntomas totalitarios han dejado de ser anécdota y comienzan a ser crónicos en España. Por ejemplo, en la Universidad Complutense, el político venezolano Leopoldo López -que fue encarcelado por el dictador Maduro, y tuvo que marcharse de su país- acompañado de otro perseguido de Cuba, el autor teatral Yunior García, fueron acusados por un grupo de estudiantes de asesinos y fascistas, e intentaron que no pudieran hablar. ¿Qué estudian estos estudiantes? A lo mejor fueron alumnos de ese profesor que llegó a vicepresidente del Gobierno... ¿cómo se llamaba? Sí, hombre, ese que antes de cortarse el pelo llevaba una trenza... Bueno, no me acuerdo. Universidad complutense.

Pues bien, la compañera de ese de cuyo nombre no me acuerdo, que es ministra de Igualdad, ha llevado al B.O.E unas disposiciones donde aunque una mujer no haya demostrada que es víctima, o haya hecho denuncias falsas, podrá recibir ayudas y subvenciones, aunque un juez la haya condenado. O sea, que Juana Rivas, que recibió el informe del forense donde se constataba que su hijo de tres años había sido violado, y no dijo una palabra, mala madre, mala ciudadana, y delincuente condenada, podrá ser considerada víctima, si así lo declara ella. Delirante.

Y en Canet de Mar, que ya dije que no es Manhattan, todo el mundo sabe cuál es la tienda de los padres del niño de cinco años, y ha comenzado la extorsión social, “¿Cómo compras allí?” “Son unos españolazos”, etcétera. Menos mal, que ante este repugnante acoso de los secesionistas nazis, UGT y Comisiones Obreras han acudido en socorro de... ¿De quién? De los acosadores y se sumarán en la manifestación contra el 25% en castellano. Los charnegos afiliados a UGT y Comisiones Obreras, que, como sabe todo el mundo, sólo hablan catalán, estarán orgullosos de este valiente y asombroso paso sindical. Como Herrera me ha puesto una sintonía navideña, me despido con un villancico:

“En el portal de Canet

no hay estrellas, sol, ni luna;

y a un niño de cinco años

quieren que olvide su cuna.

Su cuna es el español,

porque es su lengua materna,

y el Herodes catalán

quiere que esa lengua muera.

Ande, ande, ande

la Marimorena.

Ande, ande, ande...

¡Ay, Cataluña...qué pena! "

