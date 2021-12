Herrera, a Yolanda Díaz: "¿Le habló al Papa de la eutanasia, del aborto, de acabar con el Concordato?"

Audio

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya son las 8.00 de la mañana de este lunes 13 de diciembre a 11 días vista del día de Nochebuena, a 11 días el día de Nochebuena y oigan con el Betis qué es que yo no sé, ¡Dios mío de mi alma!, dónde está techo de ese equipo; 4 goles a la Real Sociedad -que es un gran equipo, uno de los aspirantes-, esto es, de verdad, que es que se nos va de las manos, qué le vamos a hacer.

[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE HERRERA DEL LUNES 13 DE DICIEMBRE]

¿Cuáles son sus preocupaciones del lunes? ¿Sus preocupaciones de lunes son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas? De la pandemia seguramente mañana hablaremos con más propiedad que hoy porque tendremos los datos de Sanidad, pero apuesten a porque ha habido más contagios. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas para que los niños de entre 5 y 11 años, en fin, vayan preparándose. Porque, ¿realmente qué es lo que pasa cuando se contagia un niño? El problema no es que el niño desarrolle la enfermedad, que no la desarrolla, es asintomático, es que contagia a los padres que tienen que hacer cuarentena, y eso crea determinados problemas: en el trabajo, otro sí y etcétera, etcétera, etcétera.

La pandemia y sus circunstancias y la repercusión social que ello tiene. Luego a las 10:30 de la mañana hablamos, si quieran ustedes, de las comidas de empresa que era en lo que confiaba la hostelería para recuperar parte de lo perdido que se están anulando, porque hay quienes, también con buen criterio, dicen: 'oiga no vamos a meter 150 personas en el local'. No pasa nada por no ir a una comida de empresa, hombre, lo paga la hostelería, desde luego, a lo mejor sí puede pasar por ir. Bueno, precauciones de Navidad que veremos como el año que viene la solventa con nuevas vacunas y con la vacunación de la infancia.

Los cisnes negros que el Gobierno no ha tenido en cuenta

Las inundaciones en el Ebro es otro de los otros de los Christmas del día, si me permiten ustedes. Es una de las fotografías, la inquietud en Aragón, esencialmente en la provincia de Zaragoza por el desbordamiento del río que iremos viendo a lo largo del día.

Y, también, el precio de la luz que hoy alcanza, pues, como le diría yo, el fin de semana más caro de la historia lo acabamos de pasar y, hoy, el lunes más caro de la historia. Y la economía española, que recibe el Gobierno constantemente día tras día nuevas correcciones de apreciación de crecimiento, de las cuentas de la tía Pepita que tiene hecho en sus Presupuestos. ¿Qué es lo que se aprecia? Que usted, que tiene dinero ahorrado, durante la pandemia se ha ahorrado dinero (otros no han conseguido hacerlo), no tira del consumo privado. ¿Por qué? Porque te falta confianza, confianza en la situación, confianza en este Gobierno, confianza en las cosas que pasen. Es la “teoría de los cisnes negros”, esto lo teorizó Nassim Taleb. ¿Quién es Nassim Taleb? Es un ensayista, financiero que lo que hace es calibrar el peso de lo aleatorio en las explicaciones racionales. Lo que viene a decir, él es un gran escéptico, y lo que viene a decir es que el pasado no puede usarse para predecir el futuro porque tú tienes previsto un determinado crecimiento, una determinada evolución de tu economía, pero siempre salen cosas en medio, siempre aparecen cisnes negros y, esta es la época de la superpoblación de cisnes negros: la inundación es un cisne negro que afecta a las personas de una zona, la pandemia ha sido el gran cisne negro que ha afectado prácticamente a todos. ¿Cuántos cisnes negros hay en el momento en el que tú has hecho una predicción que te la tienes que guardar en donde el sol no brilla, un acontecimiento negativo no previsto? Bueno, el precio de la luz, el coste de las energías, la inflación es otro cisne negro y en eso estamos.

El Papa recibió a Yolanda Díaz como recibe a todo hijo de Dios

Mientras, Yolanda Díaz ha ido a ver al Papa y aquí se ha formado una serie de curiosa reacciones que... Vamos a ver, Yolanda Díaz está de precampaña, permanentemente de precampaña. El Papa es un señor educado y tolerante o, al menos, a mí me lo pareció cuando tuve la oportunidad de conocerle. Un señor muy educado, cordial, muy afable, que te habla desde la sencillez y que ha recibido desde Richard Gere, a Antonio Banderas, a Leo Messi , a un servidor y hasta a Charlene de Mónaco, como dice hoy Maite Alcaraz.

O sea, que recibió a Yolanda Díaz como recibe a todo hijo de Dios. Claro, la diferencia es como lo gestiona el Gobierno y, sobre todo, la susodicha como si fuera una visita personal, privada, eso sí, en el Falcón, pasándole la minuta a los ciudadanos y, luego, cuando vieron que la cosa tenía recorrido, que le venía bien a la campaña de imagen, pues como si fuera una cumbre planetaria. Y, ahora, hay unos cuantos que se rasgan las vestiduras, que dicen que Francisco es de Podemos y que tal y que cual. Por cierto, tengo una curiosidad en una cosa: ¿ le contó Yolanda Díaz que Unidas Podemos presentó en octubre una proposición no de ley en el Congreso para anular el Concordato con la Santa Sede y acabar con todos los privilegios de la Iglesia católica, entrecomillo?¿Le habló de la eutanasia, del aborto, de acabar con la asignatura de religión? ¿Reconoció que gracias a la Iglesia, por ejemplo, dejan de morirse millones de personas de hambre en el mundo? El Papa es un tipo con conciencia social, que viene de sus tiempos de los arrabales de Buenos Aires. Hombre, decir ahora que es un Papa comunista, esas idioteces que están diciendo por ahí, solo lo dicen los mismo que quieren dividir a España en rojos y azules, en buenos y en malos, que son los mismos que luego se derriten por ver a Francisco mientras en España hacen todo lo posible por tratar a los cristianos como les trataron los romanos y, luego, además, enviándole de embajador, de embajadora en este caso, a una ministra tóxica, repelentemente ineficaz, como Isabel Celaá. O sea que muy bien hecho por el Vaticano. Oiga ha ido Pedro Sánchez, Carmen Calvo, pues me parece muy bien, pero hombre tanto cinismo... Desde luego, que en adelante no tenga ya coartada ni excusa.









La carta de los padres del niño acosado de Canet de Mar

Y, por otra parte, tengo aquí en la mano una carta que han escrito el padre y la madre de Canet de Mar, la familia de Canet de Mar, los padres del niño acosado por esta caterva de nazis sueltos que hay por Cataluña. La carta es muy interesante, “somos la familia de Canet de Mar y blablabla...”, y recuerdan, en esta carta, que el Gobierno catalán miente cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística, eso es falso. Los tribunales han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales, la enseñanza se debe impartir de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos y el resto se reparte en función de la realidad sociolingüística de la zona y, ellos han reclamado lo que les corresponde. Dan las gracias a todos los que les han hecho, les han dado su apoyo, pero piden una cosa muy importante: “os agradecemos los gestos, pero os queremos pedir un poquito más, los que nos decís en privado hacerlo público también. Nadie quiere ser héroe, desde luego nosotros tampoco, queremos ser padres, pero para que nuestra sociedad sea libre debemos vencer ese espiral de silencio que nosotros mismos creamos”. Y le hacen una pregunta al consejero de Educación, al tal González; “ si a su departamento le preguntaron en octubre, le notificaron que el tribunal requiere a la dirección del centro de Canet de Mar que haga el 25% de horas lectivas en español y no lo recurrió entonces, ¿por qué ha venido a la escuela de Canet a protestar por su aplicación y lo ha hecho ahora y no en los casos de otros padres? ¿Quiere calentar el ambiente para protestas? No podemos darle las gracias por atizar sentimientos de odio entre la población porque nuestra familia está sufriendo”.

La carta entera no tiene desperdicio, créanme que no tiene desperdicio porque cuenta, en fin, cómo están pasando este particular calvario del acoso nazi, terrible, que están viviendo una familia de Canet de Mar”.

