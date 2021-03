Luis del Val: "Pasear en busca de paz se parece a ir a una guerra, sin trincheras, donde la bala es un patín"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Pilar, la mujer que salió a pasear con su marido y no volvió a casa:

"Creo que como periodista soy un desastre y, si fuera director de un diario, estoy convencido de que me despacharían antes de una semana, porque los titulares de portada los confeccionaría con arreglo a mis emociones.

Por ejemplo, no puedo quitarme de la cabeza, desde hace un par de días, que ha muerto una mujer de 79 años atropellada por un patín. No por una motocicleta, un automóvil, un autobús o un camión, no, por un patín. Y el conductor del patín se dio a la fuga, dejando a la mujer tendida en el suelo. En esta sociedad maniquea, donde si conduces un automóvil eres un peligroso contaminador, y, en cambio, si vas en patín eres un bondadoso ecologista, me llama la atención esta anarquía de reglas de movilidad, y esta falta de respeto a las normas que termina en un homicidio involuntario. Por ejemplo, está regulado que el ciclista se baje de la bicicleta y cruce andando el paso de peatones. No es un capricho. El peatón circula a 3 ó 4 kilómetros por hora y el automovilista confía en su observación para frenar si va a cruzar un peatón. Pero el ciclista va a 20 o treinta kilómetros por hora y, de repente, con el morro del coche ya en la linde del paso de cebra, ves que pasa un centauro irresponsable que podrías haber atropellado.

Vivo en un a comunidad que ha invertido millones de euros en carriles de bicicletas y patines, pero muchos ciclistas y patinadores prefieren la calzada o las aceras, por regla general. Tienen ustedes razón, todos los días mueren centenar y medio de personas por la pandemia, y aquí estamos opinando sobre campañas electorales como si eso no tuviera importancia. Y la tiene. Pero también la tiene que, por primera vez, una mujer de 79 años muera arrollada por un patín. Sólo sabemos que se llamaba Pilar, y que salió a pasear con su marido, sin saber que iba a ser su último paseo. Y me acuerdo de mi abuela, de mi madre, de mis tías, de todas esas mujeres que salían a la calle, aprovechado que les respondían las piernas, y que se aseguraban, al cruzar la calzada, de que no viniera ningún vehículo. Ahora, el vehículo mortal puede ser un patín, conducido por un irresponsable. Las aceras son ya tan peligrosas como las carreteras. Y salir a pasear en busca de paz se parece a ir a una guerra, sin trincheras, donde la bala es un patín".



