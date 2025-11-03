Manolo Lama destapa varias carencias en el Barcelona pese a su triunfo frente al Elche: "Sigue concediendo mucho atrás"

La victoria del FC Barcelona ante el Elche ha generado un intenso debate en 'El Tertulión' de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño. A pesar del resultado favorable para los azulgranas, el análisis de Manolo Lama ha puesto el foco en las debilidades del equipo. El periodista se ha mostrado crítico con el rendimiento del conjunto dirigido por Flick, asegurando que el optimismo del entrenador y de jugadores como Ferran no se corresponde con la realidad del juego.

Una defensa vulnerable

El principal argumento de Lama se centra en la fragilidad defensiva del equipo. "Sigo diciendo que el Barça sigue concediendo mucho atrás", ha afirmado con rotundidad. Para el periodista, las facilidades que ofrece el equipo son preocupantes, hasta el punto de calificar el primer tanto encajado como "un chiste de gol". Esta vulnerabilidad, en su opinión, podría costar cara frente a rivales de mayor entidad.

Lama ha defendido el planteamiento del Elche en el Camp Nou. Según su visión, el equipo de Sarabia "ha hecho un buen partido", llegando a quitarle la posesión del balón al Barça en su propio estadio. "El Elche ha tenido cuatro ocasiones de gol claras", ha señalado, recordando los dos disparos al poste de Rafa Mir. El periodista considera que la diferencia estuvo únicamente en la falta de acierto de los ilicitanos.

No es el equipo del año pasado

Otros tertulianos han ofrecido una visión diferente, apuntando que el Barça "ha merecido ganar" y que el portero del Elche realizó paradas de gran mérito. Sin embargo, Manolo Lama ha insistido en su postura, comparando el rendimiento actual con el de la temporada anterior. "Y no está tan bien el Barça porque el del año pasado le mete 8 al Elche", sentenció, dejando claro que, a su juicio, el equipo ha perdido potencial.

En el debate también se ha comentado que "el Barça ha sido superior, como es lógico" y ha dominado las áreas por su mayor talento. No obstante, la advertencia de Lama ha resonado con fuerza, sugiriendo que el equipo azulgrana todavía tiene un largo camino por recorrer si quiere alcanzar la solidez de la que presumía en el pasado.