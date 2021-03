Del Val: "¿Y la hipoteca de Galapagar? Tranquilos, la ministra Montero seguirá cobrando 100.000 euros"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Pablo Iglesias Turrión y su candidatura a la presidencia de Madrid:

Vídeo

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Es enternecedor observar a este Gobierno, entregado desde el primer día a la lucha contra la pandemia. Ahí tenemos a Salvador Illa, que era ministro de Sanidad y, en su entrega al objetivo, dimitió y se marchó a unas elecciones autonómicas, cosa que al Ejército del virus le debió sobresaltar. ¿Se acuerdan de Salvador Illa? Creo que es diputado regional por una autonomía, me parece que por Cataluña. Pero ese ejemplo singular no es único, y, ahora, el vicepresidente Iglesias Turrión, sobre el que recayó la responsabilidad de las residencias de ancianos, tras su incansable labor, tan intensa que le impidió visitar ni siquiera una residencia, después de haber logrado sólo 30.000 fallecidos, se lanza a luchar contra la pandemia, presentándose a las elecciones de Madrid. ¡Que no hará este hombre por “la gente”!

¿Y la hipoteca de Galapagar? Se preguntarán las gentes bondadosas. Tranquilos. La ministra Irene Montero seguirá cobrando más de 100.000 euros anuales, porque a su sueldo de ministra se unen unos 2.000 euros mensuales por ser diputada en el Congreso y, además, estos 24.000 euros anuales están libres de impuestos. Es cierto que este complemento, lo dejará de percibir Iglesias Turrión, al dejar de ser vicepresidente, incluido su sueldo, pero recuperará el sueldo completo de diputado al Congreso. Teniendo en cuenta que la docena de policías y guardias civiles que vigilan su chalet no les cuesta nada, creo que podrán seguir pagando la hipoteca, y, proseguir su denodada lucha contra el virus continuará, que es lo único que le preocupa a este luchador incansable.

Respecto a la campaña, lo que más siento es queÁngel Gabilondo, que es un hombre honesto, no podrá decir eso de que gobernar Madrid con Pablo Iglesias le impedirá dormir por las noches, que sería una de esas frases que provocarían las risas de todo el mundo, menos de los niños de pecho. Lástima. La gente honesta suele ser aburrida. Con Simancas, en cambio, con sus manos encallecidas de tanto aplaudir, lo hubiéramos pasado mejor. Los más esperanzados los cerca de 60.000 venezolanos que hay en Madrid, y que con Iglesias y Errejón, si ganan, dentro de poco podrán vivir en Madrid como si fuera Caracas".

Audio



También te interesa

Luis del Val, cuando se cumple un año de pandemia: "Las personas anónimas son quienes sostienen este país"