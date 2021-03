Muere la mujer atropellada por un patinete eléctrico, y se sigue sin saber quién ha sido

La mujer de 79 años que fue atropellada este domingo por el conductor de un patinete eléctrico que se fugó en el parque de la Cuña Verde, en el distrito de Latina, ha fallecido este lunes en el hospital Clínico San Carlos como consecuencia de las heridas sufridas.

¿Cuáles son las consecuencias?

En Mediodía Cope Madrid hemos habaldo con Juan Sebastián Montoro Carrasco, abogado especialista en accidentes de tráfico. Nos ha contado que en este caso, el responsable del atropello se efrenta a un delito de lesiones por iprudencia, y otro por omisión del deber de socorro. Pero en estos casos, al no tratarse de un vehículo a motor, donde es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil. En este caso no sería un delito por lesiones graves, si no por omicidio imprudente.

La Policía sigue buscando al responsable

La Policía Municipal de Madrid ha solicitado colaboración ciudadana para identificar al conductor de un patinete eléctrico que este domingo atropelló en el parque de la Cuña Verde, en el distrito de La Latina, a una mujer de 79 años que se encuentra ingresada muy grave en el hospital.

El suceso ocurrió a la 13.55 horas a la altura del 126 de la calle Concejal Francisco José Jiménez Martín en un carril-bici del Parque de la Cuña Verde, según informó este domingo Emergencias Madrid. En ese punto, cerca de Madrid Río, el conductor de un patinete atropelló a una mujer de 79 años que sufrió un traumatismo craneonencefálico severo mientras que el presunto responsable se dio a la fuga.

Los sanitarios de Samur-Protección Civil asistieron a la mujer a la que intubaron y trasladaron con pronóstico muy grave al Hospital Clínico. Para identificar al conductor del vehículo la Policía Municipal ha pedido la colaboración ciudadana y ha publicado el número de teléfono del equipo de Atestados quienes llevan la investigación. Piden a los testigos que tengan información sobre el suceso que llamen a los números 915 889 500 o al 092.