Luis de la Fuente zanja la polémica entre Lamine Yamal y Carvajal después del último Clásico: "Me quedo con la imagen de la Eurocopa"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha abordado en el podcast 'Resonancia de Corazón' de José Ramón de la Morena los rumores sobre las posibles tensiones en el vestuario de la selección española tras lo ocurrido entre Lamine Yamal y Dani Carvajal en el último Clásico.

El técnico ha sido tajante al negar cualquier conflicto interno, afirmando que "No ha habido nunca un incidente, ningún comportamiento extraño de nadie".

De la Fuente ha descartado la idea de una "pelea de colegio", asegurando que la realidad del grupo es completamente opuesta.

Dani Carvajal le dice a Lamine Yamal "sigue hablando" al finalizar el Clásico

Unión y bien común

El entrenador ha insistido en que el ambiente que se vive es de cohesión y fraternidad. "El sentimiento es de familia, es de unión", ha declarado De la Fuente, destacando la mentalidad de los jugadores.

Según el seleccionador, el grupo se caracteriza por "priorizar el bien común antes que el bien individual", un rasgo que, en sus palabras, "dice mucho de este grupo de futbolistas".

El sentimiento es de familia, es de unión" Luis de la Fuente Seleccionador nacional

La imagen que resume la unidad

Preguntado por si ha contactado con jugadores como Lamine Yamal, De la Fuente ha explicado que ahora es momento de que estén centrados en sus clubes. Sin embargo, ha confirmado que mantiene una comunicación fluida con ellos: "Yo con Lamine he hablado mucho, como con Dani Carvajal", con quien habló recientemente.

Para ilustrar la buena sintonía, el técnico ha recordado un momento icónico de la pasada Eurocopa: "Me quedo con la imagen de la Eurocopa del centro de Lamine y el remate de Carvajal, el abrazo que se dieron, las caras. Eso es lo que pasa en la selección".

Cordon Press Carvajal y Lamine Yamal se abrazan para celebrar un gol de la Selección Española.

Finalmente, Luis de la Fuente ha cerrado su intervención sobre el tema con una declaración contundente, mostrándose "total y absolutamente convencido" de que en el combinado nacional "el interés es el interés general", zanjando así cualquier especulación sobre el ambiente dentro del equipo.