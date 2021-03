Luis del Val: "Los 53 millones para Plus Ultra huelen a visitas nocturnas de un ministro mentiroso a Barajas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los 53 millones que el Gobierno ha concedido a la aerolínea Plus Ultra:

"Una de las características de la soberbia es su reluctancia a rectificar. Si el soberbio cree que lo hace todo bien ¿cómo va a rectificar? Así que los53 millones concedidos a esa empresa aérea, con socios venezolanos, que tienen el dinero en paraísos fiscales, no creo que vayan a ser retirados.

Esos 53 millones proceden de los bolsillos de los españoles, de los impuestos que pagamos cuando vamos a comprar un libro o llenamos el depósito de gasolina. Los llamados fondos europeos, no son dinero regalado, sino préstamos que tendremos que devolver los españoles con nuestros impuestos y que, al ritmo de endeudamiento actual, no devolveremos hasta el año 2049, cuando yo ya me haya muerto y mi nieta mayor tenga la edad que tiene ahora su madre.

Esos 53 millones concedidos a una empresa de transporte aéreo venezolana son un símbolo alarmante de la alegría con la que este Gobierno puede ponerse a repartir los préstamos que tendremos que devolver los españoles, sea el Gobierno de derechas o de izquierdas. Y no creo que rectifiquen, porque la soberbia tiene un componente narcisista, que se niega a reconocer a la realidad.

Pero esos 53 millones sin justificación, cuando miles de empresas españolas están esperando una ayuda que, cuando llegue, es posible que sea tan tarde que ya hayan cerrado, son un síntoma de una manera de actuar despótica, una forma de despreciar a la opinión pública y a los gobernados, que constituye todo un ejemplo de soberbia.

La empresa controlada por empresarios venezolanos ha recibido más del doble de ayudas que Air Europa, que es española, según informa Voz Populi. Eso huele mal, huele a soberbia, pero huele también a influencias, a presiones bolivarianas, a visitas nocturnas a Barajas de un ministro mentiroso, a favores que pueden lindar con la corrupción, o ser corrupción, o chapuza, o equivocación.

Esos 53 millones para empresarios venezolanos que tienen su dinero en Panamá, paraíso fiscal condenado por la Unión Europea, son un insulto a decenas de miles de empresas y a cientos de miles de trabajadores, cuyo sustento está pendiente de esas ayudas que el Gobierno parece dispuesto a repartir con arreglo a sus intereses y su soberbia. Y es una acción tan descarada que constituye un insulto".

