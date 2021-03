El dardo del cantante Huecco al PSOE por el rescate a Plus Ultra: “Pésima gestión de recursos”

Iván Sevillano Pérez, más conocido como Huecco ha querido defender al gremio de los músicos y las peluquerías en Twitter tras la última decisión del Gobierno. El origen tiene comienzo en la decisión del Gobierno de aprobar un plan de rescate a la aerolínea Plus Ultra con el fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una ayuda que sobrepasa los 50 millones de euros y que ha defendido a capa y espada la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Una operación envuelta en la polémica por sus lazos con el Gobierno de Venezuela y por la poca presencia de la compañía en el sector aéreo español. Muchos creen que millones de autónomos y empresas españolas necesitan más de esas ayudas y ven un disparate la cantidad usada para el rescate de lo que el Gobierno considera "una compañía estratégica".

"PÉSIMA GESTIÓN DE RECURSOS"

Entre los datos que sorprenden se encuentra que 164 compañías operan con más vuelos en España que Plus Ultra, algo que ha sorprendido al cantante madrileño en Twitter, donde ha aclarado que lo del Gobierno es una pésima gestión de recursos: “57 millones € para una compañía con 4 aviones (parece ser que son 2 al final) por ser "relevante y estratégica". Sra Montero ¿Sabe a cuántos #músicos y #peluquerías se salva de la ruina con ese dinero? Pésima gestión de recursos.”

57 millones € para una compañía con 4 aviones (parece ser que son 2 al final) por ser "relevante y estratégica".

Sra Montero ¿Sabe a cuántos #músicos y #peluquerías se salva de la ruina con ese dinero?

Pésima gestión de recursos. https://t.co/7ZWG4xUlmi — HUECCO (@Huecco) March 18, 2021

Las redes han mostrado su indignación apoyando el comentario del artista con comentarios como "Para no variar...", "Pésima gestión de recursos no, es mangoneo puro y duro. Lo clásico en la PSOE cuando gobierna, sea a España sea en las autonomías" o "Y es que a pesar de ese rescate, la compañía se niega a reembolsarme el dinero de los billetes de avión que ellos mismos cancelaron por coronavirus (y que el reglamento europeo les obliga)."

Pésima gestión de recursos no, es mangoneo puro y duro.

Lo clásico en la PSOE cuando gobierna, sea a España sea en las autonomías. — JSilver ���� (@01johnsilver) March 18, 2021

HUECCO TIRA DE IRONÍA: "NO HAY POR DONDE RECORTAR GASTO..."

El cantante con raíces extremeñas no se ha quedado callado y ha seguido comentando el polémico rescate del Gobierno. Tras la noticia en la que se conoce que solo 2.295 familias baleares de las 30.000 solicitantes han recibido la prestación del Ingreso Mínimo Vital, Huecco ha querido tirar de ironía, haciéndo saber que hay dinero para rescates como el de la aerolínea Plus Ultra pero no para las ayudas: "¿Y que quiten algunos los 700 altos cargos? ¿Que no cambien a eléctricos los 6.000 coches oficiales? A ver ¿Qué ministerio quitamos de los 23? ¿Consumo con Nutriscore para recuperar el ibérico y el aceite de oliva? ¿Estamos locos? Si es que no hay por donde recortar Gasto..." escribía.

¿Y que quiten algunos los 700 altos cargos? ¿Que no cambien a eléctricos los 6.000 coches oficiales?

A ver ¿Qué ministerio quitamos de los 23? ¿Consumo con Nutriscore para recuperar el ibérico y el aceite de oliva? ¿Estamos locos?

Si es que no hay por donde recortar Gasto... — HUECCO (@Huecco) March 19, 2021

