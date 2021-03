Luis Garicano: “Lo de Plus Ultra apesta y revela la intención del Gobierno de dar dinero a empresas amigas”

Una de las noticias de la semana ha sido el escándalo de Plus Ultra y el rescate de 53 millones de euros del Gobierno. Plus Ultra tiene un sólo avión operativo y, en el año previo al rescate, no tuvo beneficios, que es uno de los requisitos para recibir las ayudas. “No es que huela mal, es que apesta. Ryanair va a presentar una queja y yo he escrito pidiendo una investigación”, explica el eurodiputado de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano.

“Se permite excepcionalmente que España se salte las ayudas de Estado, que tiene como requisito que sea una empresa estratégica o que tenga beneficios, con una empresa que lleva 5 años sin dar beneficio. Es un criterio erróneo, que de ninguna manera se puede autorizar y no admite dudas”, explica el representante del partido naranja en la Unión Europea a Cristina López Schlichting.

Además, Garicano critica que “parece una broma, en su mejor momento tenía 4 aviones, no hay por dónde agarrarlo”. “A mí me preocupa mucho por lo que revela de la intencionalidad del Gobierno, que tiene la intención de buscar empresas amigas y darle el dinero, mientras que la gente necesitada no vea un duro”, alerta el eurdiputado en Fin de Semana.

Apunta Garicano que, dentro de las medidas que podría tomar la Unión Europea, “podría forzar a que se devuelvan las ayudas, eso es lo mínimo”. “A mí lo que me preocupa es que la comisión empiece a mirar la distribución de España respecto a las ayudas”, comenta.

GRAF8603. TOLEDO, 12/11/2020.- El vicepresidente del Grupo Liberal en el Parlamento Europeo (Renw Europe), Luis Garicano se dirige a los medios de comunicación durante un acto celebrado en Toledo este jueves. EFE/Ismael HerreroIsmael Herrero

“Espero que hayamos tocado fondo”

También ha tenido palabras el eurodiputado para la situación de crisis que vive en su partido. “Creo que no hace falta que le diga a los oyentes que el partido ha cometido errores graves en los últimos dos años, y lo que se trata es de enderezar el barco”. Eso sí, Garicano ha tenido palabras de esperanzas para la previsible candidatura de Edmundo Bal en Madrid: “Yo espero que hayamos tocado fondo y que sea el principio de un proceso de reconstrucción el partido”.

“En momentos de polarización en el que unos hablan de fascismo y otros de 'comuismo o libertad', que es un lenguaje del siglo pasado, hace falta la sensatez”, defiende el representante de Ciudadanos en Bruselas. “Yo nunca doy juicios de valor sobre lo que hace la dirección del partido. Hemos cometido errores, pero eso no significa que no sea necesario Ciudadanos”, concluye.