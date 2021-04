Luis del Val: “Ni en Argelia, ni en Egipto, ni en la isla de Malta,...hay un mentiroso cum laude como Sánchez”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE"en las mentiras de Pedro Sánchez en precampaña electoral de Madrid:

"Hay jornadas, como la de ayer, donde las diferencias entre el comportamiento de los políticos y el de los ciudadanos es de una evidencia tan deslumbrante que desasosiega, y llegas a creer que siempre será así.

Pongo un ejemplo: no hay noticias de que el presidente de una empresa de automóviles, mienta respecto a la filial de otra empresa rival y asegure que los automóviles de la competencia salen con defectos de fábrica que ocultan a sus clientes. Sería un escándalo, habría querellas y el asunto terminaría en los tribunales con una sentencia en contra del falsario.

Bueno, pues el presidente del Gobierno, asegura con desparpajo que la presidenta de la filial del PP en Madrid oculta muertos por la pandemia, el funcionario a sus órdenes asegura que él no tiene constancia de eso, y la infamia sale gratis. Si yo cometiera la villanía de asegurar que el presidente del Gobierno se dedicaba a mirar pornografía en el ordenador de su despacho, sin pruebas, y sin aportar indicios, tendría todo el derecho a querellarse y hacerme pagar por la falsedad, y me estaría bien empleado. Sin embargo, las mentiras, las falsedades del presidente del Gobierno, le salen gratis. Ya había una diferencia respecto a la mentira entre el centro y norte de Europa y los países mediterráneos. En el Mediterráneo mentimos desde los tiempos de los fenicios- que nos enseñaron el alfabeto- y desde Tuquía a Huelva, pasando por Libia, siempre hemos mentido. Los griegos incluso inventaron el sofisma, pero un sofista era una persona que mentía con elegancia y argumentos filosóficos. Pero el caso de un mentiroso como Pedro Sánchez, bate todos los récords: ni en Argelia, ni en Egipto, ni en la isla de Malta, ni en ningún país de la ribera Mediterránea hay un mentiroso de su talla sobresaliente cum laude. En la penúltima, cuando dijo que el día 9 de mayo se terminaba el estado de alarma, escribí en un periódico que me jugaba una cena a que se prolongaría. Bueno, pues estoy a una décima de ganar la apuesta, porque ya se empieza a decir que, si un par de semanas más... en fin, ya veremos. Menos mal que, en la vida normal, las empresas, los ciudadanos, mentimos muy poco y con algo de vergüenza, por miedo al rechazo de nuestros convecinos. Nunca podremos competir con quien miente con una total y absoluta falta de vergüenza".

También te interesa

Luis del Val: "En Cataluña, los niños son propiedad de los secesionistas, los que sostienen a Sánchez"