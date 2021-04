Ayuso, en 'La Linterna': "Pedro Sánchez es el candidato del PSOE"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado con Ángel Expósito la próxima cita en las urnas en la región y la situación política actual. Además, la líder madrileña también ha reflexionado sobre las consecuencias económicas y sociales que deja esta pandemia en Madrid y en todo el país.

¿Hay dinero para recuperar la economía española, en este caso, la economía madrileña?

Además de haber dinero... que no estamos en la situación de hace dos años, no nos engañemos, aquí la gente lo ha pasado muy mal, y han sido muchas las personas que han visto mermada su capacidad adquisitiva. Las desigualdades han crecido, y es cierto que aún tenemos mucho que trabajar para recuperar, pero partimos de una situación que no es tan negativa como en otras capitales internacionales y otras comunidades autónomas.

Y gracias a no habernos derrumbado, a las políticas liberales que hemos puesto en marcha, y al haber defendido por encima de todo el trabajo y la libertad, y gracias al espíritu emprendedor de los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid, yo auguro un final de año y ya hacia delante una gran recuperación.

Había una famosa frase de James Carville, que era el súper asesor de Bill Clinton, que era: “la economía estúpido, es la economía”. ¿Se nos está olvidando y habría que readaptar la frase, en vez de, luego preguntaré eh, pero en vez de Toni Cantó, en vez de Pablo Iglesias, o en vez del último ataque, la frase debería ser: el curro estúpido, es el puesto de trabajo?

Pues sí. Y además lo es por muchos motivos, no solo porque el empleo es libertad, es que el empleo también es salud. Y las personas que llevan toda una vida creando puestos de trabajo, y que a una determinada edad ven como todos sus negocios, todos los proyectos de su vida se derrumban, o aquellas personas que no pueden salir de casa, los mayores que han estado aislados durante tanto tiempo, o que no han podido ver a sus nietos, que no han podido bajar a tomar un café con amigas. Todo lo que hemos vivido es durísimo, pero además demuestra que la economía y el empleo también en salud, y el hecho de no poder apenas, pues eso, relacionarnos o el haber perdido todo. Esto está provocando un estado de presión también muy importante en los ciudadanos, que tenemos que ser conscientes de que todo va de la mano.

¿Te crees las encuestas?

No les hago mucho caso, porque no quiero ni descentrarme, y ni muchísimo menos quiero que nadie que defienda que ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni políticas regresivas entren en Madrid, se nos relaje. Y eso me preocupa, porque el triunfalismo nunca lleva a nada. Y esto tiene todavía mucho trabajo por delante, porque a mí es verdad que me sonríen, y parto de una buena posición, pero también es cierto que son dos bloques antagónicos, y estamos dando de muy pocos escaños entre un bloque y otro.

Cuando te bajas del coche, como ahora mismo, para venir a esta terraza, y la gente se para, y se pone a hacer fotos, ¿no es malo que te hagan tanto la pelota? ¿es posible que un político se abstraiga de tanto elogio?

Pues no creo que sea especialmente la pelota. Veo sobre todo ilusión. Y la gente, lo que veo también, es que me da las gracias, fíjate por qué cosa, por dejarles trabajar. O sea no es que me de las gracias por algo que les he regalado, o por una subvención que se les ha dado. Es que la gente me está dando las gracias, y además en muchas ocasiones emocionados, porque les he dejado a trabajar.

Fíjate a qué extremo de poder podemos llegar los políticos. Y entonces lo que sí que estoy viendo, es que esto ha trascendido a mi propio proyecto político. Lo que veo es que la sociedad madrileña, indistintamente de donde seamos cada uno, está cada vez más unida, y que ese sentimiento de vivir a la madrileña se ha hecho muy fuerte después de lo mal que lo hemos pasado en esta comunidad, como en el resto, pero aquí también durante estos dos años.

¿Te está haciendo la campaña Pedro Sánchez?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde luego está demostrando su peor cara. De una persona mentirosa, tramposa, y que no es capaz de echarse un solo problema las espaldas. De hablar de Madrid como si no fuera el presidente los madrileños, y además al no dudar en utilizar los muertos y el miedo, demuestra de qué catadura moral está hecho. Tú no puedes en mitad de una pandemia, ni modificar la estrategia de vacuna para crear confusión, ni decirle a los ciudadanos que han de tener miedo si viven en Madrid como ha hecho su candidato, ni pueden decir que en el Zendal los mayores hacen colas y tal, mentira, porque hay un dispositivo específico para personas con movilidad reducida. Además de que se está vacunando en otros muchos puntos, especialmente para los mayores.

Y tampoco se puede dejar caer la sensación de que vacunarse no es seguro. Vacunarse es seguro, vacunarse es una garantía para que pronto salgamos de esto. Y yo lo que creo es que detrás de todos estos movimientos, lo que hay, sobre todo, es unas ganas de interrumpir la movilización y la llamada las urnas. Porque yo a los madrileños los veo muy ilusionados con ir a votar, y da la sensación de que quiere lo contrario.

¿Por qué Pablo Iglesias ha dado este paso? Yo no me lo explico.

En realidad no se lo explica nadie, pero es cierto que su proyecto está acabado, y probablemente si tu proyecto acaba en tu cuna, tú también vas detrás. Así que él lo que está haciendo es promover una campaña de odio, azuzando la agresión a otros partidos, haciéndose la víctima, no sé por qué, porque aquí todo el mundo ignora o directamente pues tiene una mala concepción de él. Pero esto es Madrid y esto es libertad. Y lo que intenta es entrar como siempre, con esa manera guerracivilista, con ese lenguaje, y con esa actitud en la campaña. Pero yo que recorro la Comunidad Madrid de verdad, yo sí lo hago, de múltiples maneras, y además todos los rincones.

Puedo asegurar, que la inmensa mayoría de los distritos y los municipios, especialmente los que se llaman humildes, para mí todos son igual de humildes, pero donde está la gente trabajadora, los que llamaban obreros, que hoy lo que son son kiosqueros, tenderos, taxistas, currantes de la construcción o ingenieros, pero toda la gente que compone la sociedad madrileña en su conjunto, no le traga, no le puede ni ver.

Él ha perdido el pulso de la calle, ha demostrado que cada vez forma más parte de esa casta que él decía representar, con la que pensaba presentarse y luchar. Y él cada vez forma más parte de este grupo selecto de políticos, cada vez más ricos, que dirigen soflamas hacia ciudadanos más pobres y que además los empobrecen, una vez más, con su forma de entender la política.

¿Estás convencida de que el PSOE y Ciudadanos iban a presentar una moción de censura?

Absolutamente.

Yo se lo pregunté a Gabilondo literalmente y me lo negó por activa y por pasiva.

También niega que va a subir impuestos y había firmado con Más Madrid un mes y medio antes de las elecciones hacerlo. También niega pactar con Podemos y si es la única alternativa que tiene para llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, evidentemente lo hará. Y yo desde luego lo que no puedo permitir es que después de una moción de censura Murcia, y una en Castilla y León, espere a una en Madrid que me presentaron a los 20 minutos. Y que un partido que ya estaba recogiendo firmas, como Ciudadanos, en un mes y medio de conchaveo, no sumarse a ello. No me lo creo, porque yo tengo buena opinión de algunos representantes que han estado en Ciudadanos, y además han sido mis compañeros de viaje en este tiempo. Pero no olvidemos que era un partido que estaba sobrerrepresentado, pero a su vez en caída libre.

Ante esa inestabilidad, que además era evidente que nos llevaba una división tremenda, lo que yo no puedo permitir es que cambien el sentido político de Madrid. Madrid es el motor económico de España, tenemos una obligación con nuestro país y con nuestros ciudadanos, de seguir apostando por las mismas políticas, y el liberalismo y el socialismo no puede ir de la mano, por mucho que algunos dirigentes de ciudadanos no lo entendieran.

Autocrítica. ¿Qué no volvería a hacer Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en este último año tan heavy? Algo habrás hecho mal.

No, no, claro. Además yo soy especialmente crítica, estoy todo el día dándole vueltas a cómo podría haber hecho mejor todo ¿no? Siempre pienso que tendríamos que haber actuado antes durante la pandemia. Muchas veces, cuando entran en provocaciones, y te bajan al barro, yo siempre he sido muy contestataria, porque siempre he defendido las posiciones en las que creo, y además nunca he tenido tampoco la querencia a querer gustar a todo el mundo, simplemente a defender aquello que yo creía que era bueno.

Muchas veces, cuando han bajado al barro en según qué cosas, directamente debería haberlo dejado estar, aunque me parezca injusto ¿no? Quizás un poco esto, no sé yo me planteo muchas veces todo. Creo que además ese es un sentimiento muy liberal, el querer entenderse con el que piensa distinto, querer y defender que el fin justifica los medios.

Pero hay una cosa que sí que tengo clara por encima de todo, y que eso es lo que me permite dormir por las noches, y es que he configurado un gobierno de grandes gestores, de grandes personas que los últimos dos años lo han pasado francamente mal. Y también puedo asegurar que no he hecho otra cosa en estos dos años que dejarme la vida en esto, es que no he hecho otra cosa, es que me he olvidado de mí misma, de mis intereses políticos desde luego, lo he demostrado en muchas ocasiones, y lo hacía sin darme cuenta, y ahora lo veo con perspectiva y me enorgullece. A partir de ahí pues múltiples errores, no sé, todo, yo qué sé, yo creo que en el momento en el que estás al frente de una pandemia, y de una situación tan dura como esta, todo lo que no salga bien o perfecto, siempre te lo llevas encima.

¿Qué se juega Pablo Casado el 4-M? ¿Estas elecciones son en clave nacional?

A ver, estas elecciones son en clave nacional porque lo que se juega aquí algo, es España. Yo creo que no es Pablo Casado el que se presenta a las elecciones, no es el Partido Popular Nacional. Soy yo, como candidata, que tengo un proyecto del Partido Popular para Madrid, en el que trasciende a las siglas para unir a todos aquellos. Empezando también por la izquierda que ama España, y que son personas que toda la vida han querido a su país, y que nace también y se renueva a través de un pacto como el de la transición, y que están en contra las barbaridades que se están cometiendo de la Moncloa.

Hasta llegar a la derecha, evidentemente, que ha sido donde ha nacido mi proyecto político, en el centro derecha. Y a todos ellos, independientemente de su situación, pero que defienden una comunidad libre y un país unido. Ven en estas elecciones la manera de defenderse, porque si se cae Madrid, si para Madrid, para España. Entonces no es un proyecto de Pablo Casado, ni de Ayuso, es un proyecto de España, que empieza por abrirse a las urnas el 4 de mayo, y quizás, a partir de ahí el cambio.

Una pregunta personal, ¿qué te molestan más los insultos o las mofas?

Ni una cosa ni la otra. Me tiene que dar igual. Porque estoy obligada a que esto no me despiste. Me preocupa cuando utilizar las muertes, como decía el ex delegado del gobierno, utilizar y retorcer el dolor de las residencias de ancianos. Me preocupa que por pegarme a mí, al final pegan a los ciudadanos. Por ejemplo, cuando trasladan el miedo del Isabel Zendal. Tengo pacientes que iban llorando porque pensaban que iban a la muerte. Y salían luego, evidentemente con vida. Hemos salvado a más de 7 mil personas entre el Hospital Zendal e Ifema.

Eso es lo que me preocupa que al final los perjudicados son los ciudadanos. Entonces que el PSOE, y en su caso el presidente del Gobierno, hable sin pudor de la muerte, de la salud, del miedo. Sobre todo poniendo a los mayores en medio, eso sí que me preocupa, eso sí que lo llevo francamente mal.

Una foto de este año que digas no voy a olvidar en mi vida, que casi te haga llorar recordar esa foto.

Te voy a decir una, aunque podría decirte muchas. Yo tengo una lista en mi Iphone que se llama “cosas buenas de ser presidenta” , lo que hago es recuadrar cosas magníficas que me pasan para vivir la política con intensidad. Para que el día que esto se acabe, no tenga más que buenos recuerdos. Yo he vivido esto que es un sueño, esto es lo mejor que me va a pasar en mi vida. Y así lo voy a vivir hasta que esto acabe. Es como hay que estar en política.

Yo aquí tengo miles de cosas que he vivido muy bonitas. Pero, en realidad, me quedo con personas que por conocerte se emocionan: En mi casa te adoramos, hablamos mucho de ti, que vayas a cualquier sitio y que una persona te diga que tú le representas...El otro día en una residencia de ancianos, una mujer que estaba con su marido con Alzheimer. Cuando me di la vuelta, se puso a llorar y la cuidadora le preguntó que por qué lloraba y le dijo que estaba muy contenta por haberme conocido.

Ahora una foto para mal...

Del año pasado os podéis imaginar el Palacio de Hielo cuando lo clausuramos.Eso fue tremendo. La misa aquella de La Almudena. Yo era la primera vez que salía de casa después de un mes y medio y ver nuestra catedral completamente vacía con solo 3 personas. El Cardenal y el coro, lo único que había allí. Ver Madrid de esa manera, vacía. Eso fue del año pasado y de este, pues quizás las imágenes que he visto en algunos medios de hosteleros, comerciantes, gente a lo mejor llorando porque lo han perdido todo.

¿El principal problema político de España sigue siendo Cataluña?

El político, a mi juicio, es la deriva que ha tomado el partido socialista que, luego a su vez tiene múltiples consecuencias. En Cataluña dar alas al nacionalismo, como está ocurriendo en Valencia o en Baleares, creando ciudadanos de primera o de segunda, según seas más o no del negociado. Pero que a su vez, donde aplican políticas como antaño, como ocurre en Andalucía, hunden la economía.

Y luego que tienen una forma de hacer política basada en mentir y sobre todo en no gestionar. ¿Qué hacen los 23 ministros? ¿A qué no lo sabes? Y tú estás más informado que nadie. No se echan a la espalda problemas de nadie, pero sí que utilizan la oportunidad de estar en La Moncloa para mantenerse. El paro juvenil está desbocado, llegando casi al 40%, siendo líderes en Europa.

Ahora tenemos a más de 700 mil personas sumidas en el paro, 900 mil sumidas en el ERTE, 600 mil autónomos sin haber ingresado un euro. El problema es que en tiempos difíciles hacen falta grandes gestores, sobre todo en economía, que es lo que no tenemos. Y como no gestionan presupuestos, gestionan sentimientos. Hombres, feminismo, empiezan con las banderas, con los mantras. Es hablar de lo que no sucede. Y nosotros, sin embargo, si hablamos de lo que sí sucede.

Hace unos días a esta misma hora, estaba aquí Lasquetty. Y le pregunté directamente si Madrid hace dumping fiscal.

Es el mismo régimen para todas las comunidades, excepto Navarra y País Vasco. Por tanto, todas tenemos las mismas oportunidades de subir o bajar impuestos. Y nosotros hemos decidido apostar por la creación de empleo y para eso, tiene que haber menos presupuestos. Acabo de ver que la ministra Montero ya dice que quiere recuperar impuestos, como donaciones y sucesiones, especialmente para Madrid que somos su obsesión. Es que no hay palabras.

A mí me parece increíble, con lo mal que lo ha pasado la gente en esta comunidad y demostrando que bajando impuestos podemos crear más empleo, lo que hace es tomar el pelo a los ciudadanos, en cuyas comunidades autónomas no hacen lo mismo.

Una de tres opciones A, B o C. ¿Cuál es el candidato de Pedro Sánchez a las elecciones del 4M? A-Pedro Sánchez, B-Ángel Gabilondo o C-Pablo Iglesias?

Pedro Sánchez es el candidato. Ha puesto por tercera vez al mismo candidato, porque ya han dado por solucionadas estas elecciones. No saben ni entienden Madrid. Lo que está ahora mismo es en una deriva además un tanto incomprensible. No sé qué hace el presidente del Gobierno arremetiendo contra la Comunidad de Madrid, malmetiendo, en fin, demostrando sus peores artes.

Antes hablábamos del empleo estúpido es el empleo. ¿Cabría decir la educación estúpido es la educación? ¿Por qué alguien se mete a hacer una ley, en un país como este, como la Ley Celáa, en concreto la educación especial?

No hay ley de pandemias que nos ayude ahora a salir de esta situación. Pero a toda prisa se han puesto a legislar sobre la vida, sobre las parcelas más privadas de los demás. Porque están removiendo los instintos. Pero si hemos visto a Franco sobrevolando en un helicóptero. Si es que nos acostumbramos a todo. Pero esta gente se ha dedicado a ir en sentido contrario en una hoja de ruta perfectamente preparada, para ir poco a poco separando España, dividiéndonos entre comunidades, entre hombre y mujer, deshaciendo nuestro pasado, nuestro legado cultural e histórico, porque quieren reescribir el futuro, y controlar y adueñarse de nuestras vidas.

Porque cuando los ciudadanos están menos formados, tienen menos herramientas y menos empleo, son ciudadanos más presos de la subvención y del dirigismo y la tutela, que es lo que le gusta normalmente a la izquierda en general.

Controlar nuestras vidas, nuestros horarios, a qué comercios acudir, a qué horas, en qué hospital ser atendidos y por supuesto la educación. Y como se dejan llevar por ese sectarismo ideológico y no escuchan. Lejos de preguntarles a familias con niños con discapacidad qué quieren y cómo lo ven, deciden que la inclusión tiene que ser a la fuerza, como ellos piensan que es porque es muy bonito y suena muy bien como todas sus banderas, todos juntos en una clase, sin ser conscientes de que hay una serie de niños que necesitan estar con otros niños igualmente maduros, que son los niños que tienen más discapacidades.

Los niños con discapacidad, entre ellos se tratan con absoluto respeto y se acompañan y se ayudan y por eso, surgió un tipo de educación donde las ratios son bajísimas por clase, donde cada niño es tratado de manera individual. Porque, por ejemplo, puede haber dos niños con síndrome de Down pero que no tengan los mismos grados.

En esos colegios les enseñan a ser adultos y en ese camino, la integración es la posibilidad. Pero no es el camino, es el final. Hay colegios donde a estos chavales cuando llegan a la adolescencia les enseñan a usar el transporte público, a prepararse un desayuno por si un día se quedan solos en casa. Eso en un colegio ordinario, no sucede.

Sobre todo, son niños que crecen en el respeto porque entre ellos se respetan mucho más. Y luego hay padres que, sin embargo, deciden que su hijo tiene que ir con su autismo o su incapacidad distinta a un colegio ordinario, pues muy bien. Pero son las familias las que conocen a sus niños.

No podemos los políticos decir cómo debemos vivir y por eso, defiendo todo tipo de educación. También el bachillerato de excelencia, que lejos de ser elitismo que lo quisieron señalar así, a mí me parece lo contrario. Los niños que son excelentes, que son brillantes necesitan ser estimulados para crecer y colmar sus aspiraciones.

¿Te juegas la presidencia en el resultado de VOX?

No lo pienso. Yo solo quiero repetir, quiero volver a estar aquí, quiero culminar esta legislatura. Tengo un proyecto para Madrid que es primero no es un proyecto basado en las promesas, sino en lo que hemos visto, lo que hemos vivido, y en gestores. En auténticos gestores, que se han echado a las espaldas dos incendios históricos, dos inundaciones históricas, la nevada Filomena, con su helada posterior, y la pandemia más grave que se recuerda en un siglo. Esos gestores, que no os podéis ni imaginar cómo lo han vivido, y cómo lo han pasado, ni un solo día dudaron de que este era el trabajo que tenían que hacer.

Han trabajado desde que estalló la pandemia, estuvieron 100 días de reloj trabajando, de lunes a domingo, todas las tardes y todas las noches teníamos videoconferencias de 2 horas, 3 horas, una hora… y eran domingos, sábados… Eso quiero que se repita, porque hemos aprendido mucho de la gestión pura y dura de Madrid, y tengo muy claro el proyecto que quiero ahora.

¿De qué barrio eres?

Yo soy de Chamberí.

Chamberí donde, Chamberí es muy grande.

Bueno, toda la vida viví en la zona de Martínez Campos. Dentro de Chamberí en el barrio de Almagro. Pero luego siempre me he cambiado muchísimas veces de casa. Yo me independicé muy joven, porque siempre fui muy independiente. Entonces estuve viviendo un tiempo en Ecuador, en Irlanda… y al volver, tenía veintipocos años, 22, 23, me quería independizar, porque siempre quise mi camino, fui una periodista, además que se metía siempre en muchos jardines, le gustaba mucho hacer entrevistas y reportajes. Entonces como quería vivir mi vida, empecé a compartir piso.

Me cambié múltiples, 1.000 veces por mi barrio, pero siempre me he quedado cerca de Chamberí. Porque además así, bueno, pues sigo cerca, relativamente cerca de mi familia ¿no? Y eso sí es verdad, cada vez me apetece más vivir fuera eh. Cuando con el tema del campo, bueno no sé. Como quizás echo mucho de menos mi pueblo en Ávila. Sí que es verdad que ahora los fines de semana sí que aprovecho para ir, para recorrerme pueblos de la Comunidad de Madrid, y a lo mejor quedarme ya todo el día.

¿Has podido ir al Mercado de Chamberí, has podido ir a algún restaurante, una terraza de Ponzano, o de la Glorieta de Iglesia tranquilamente?

La verdad, no. Y saco por ahí a mi perro todos los días, y hay veces que digo venga: vamos, vamos. Intentando que vaya rápido, porque como pare en una terraza, se montan unas que no te imaginas. Y que me llenan de orgullo, ¿no? Pero que, si no, lo que es un paseo de quince minutos con el perro se convierte en una hora y pico.