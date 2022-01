Luis del Val, al alcalde de Madrid: “Cobrar por un vehículo que no puede circular me parece una estafa”

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida:









"Quiero pedirle disculpas al alcalde de Madrid, por no ser rico. Si fuera rico podría cambiar de automóvil, cuando el alcalde lo ordenara e, incluso, tener más de un automóvil, y adquirir uno eléctrico para moverme por el centro de Madrid. Pero no soy rico, y mi automóvil es viejo, sí, pero me lleva a los lugares a dónde quiero ir, o, mejor dicho, me llevaba, porque a partir del 1 de marzo, no podré usarlo, a no ser que viva fuera de la ciudad o en otra ciudad.

Nada que objetar a las órdenes municipales y, si el alcalde de Madrid piensa que todos somos ricos, allá él, pero lo que me parece un despropósito es que el alcalde de Madrid sea cómplice de una estafa o el jefe de los estafadores. Porque a la prohibición de poder circular con mi vehículo se suma el pago íntegro del Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. O sea, señor alcalde, que me prohíbe circular por una ciudad, que es tanto suya como mía, y me cobra por un derecho que me quita. Eso, sencillamente, es una estafa. Y siguiendo las recomendaciones de don Miguel de Unamuno, que decía que al que miente hay que denominarle mentiroso, y al que roba ladrón, si usted me estafa, tendré que llamarle estafador. Es lo mismo que si entrara a una autopista, me cobraran el importe íntegro y, nada más pagar, me sacaran de ella, y me dijeran que, por tener un vehículo viejo, debía ir por la carretera común.

Ya exhibió usted, señor alcalde, falta de sensibilidad, cuando estando confinados y con horarios de circulación limitados, no rebajó el Impuesto de Circulación, ni un céntimo de euro. Bueno, podríamos considerarlo un despiste, pero prohibir la circulación y cobrar por un vehículo que no puede circular me parece una estafa. Le falta sensibilidad, señor alcalde. También es ausencia de sensibilidad acaparar el cargo de alcalde de Madrid y el de portavoz del PP. Ser alcalde de Madrid es muy importante y significa serlo de todos los madrileños, no sólo de los que son del PP. Es como si la fallera Mayor de Valencia, que representa a todos los valencianos, fuera, a la vez, portavoz del PSOE. ¿Lo vería usted estético?

Y lo dicho de la estafa vale para cualquier alcalde, de cualquier ciudad española, que sea cómplice o ejecutor de la misma. Admitimos los impuestos, pero seríamos tontos de aceptar este timo deslumbrante".









