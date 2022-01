Luis Del Val, sobre Tezanos: "Me asombra su insistencia en caminar hacia el declive y la degeneración"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en José Felix Tezanos, director del CIS:

"Que el antiguo vicepresidente del Gobierno tuviera acceso a los resultados de la encuesta del CIS, no le concedo mayor importancia, porque a mí me han llegado, en más de una ocasión, resultados de encuestas antes de ser públicas, y no me las filtró, ni el que dirigía la encuesta, ni el que la pagaba. Es decir, que si a mí, que no pertenezco a la casta dominante, me ha sucedido, que le ocurra a alguien como Pablo Iglesias, que ya pertenece a la casta dominante que antes criticaba, es incluso normal.

A mí lo que me asombra es la trayectoria de un ciudadano, caminando con insistencia hacia el declive y la degeneración, poseyendo inteligencia y, hasta no hace mucho, el respeto de quienes le conocían. Me refiero al director del CIS, José Félix Tezanos, antiguo sociólogo, que abandonó su vocación por la de manipulador de datos, catedrático, y de quien recuerdo haber leído trabajos brillantes en la revista Temas, de la Fundación que me imagino que todavía preside. Un guerrista, que colaboró con entusiasmo con Felipe González, que llevó la Sociología al último rincón de España a través de la Uned, y que el próximo día 13 de febrero, antes de medianoche, cuando se sepan los resultados electorales de las elecciones en Castilla León, se coronará como el más torpe y servil de los sociólogos españoles. No me lo explico. No me explico esta servidumbre grosera y notoria de las encuestas que pagamos los contribuyentes al servicio de un personaje mentiroso y mediocre.

Si el señorito fuera Fernando el Católico, y Tezanos le ayudará a manipular para afianzar el reino de Nápoles como parte de España, me lo explicaría. Un gran estadista y un gran sociólogo -que en el siglo XV no existían- trabajando por la España naciente. Pero contemplar la servidumbre de un intelectual como Tezanos al servicio de un señorito como Pedro I, El Mentiroso, me produce pasmo y confusión. Comparar a Tezanos con Sánchez sería como haber comparado a Ramón Tamames con Alberto Garzón, o a Enrique Tierno Galván con Adriana Lastra. No lo entiendo. No entiendo que un intelectual como Tezanos destroce una brillante carrera, en un final donde lo peor ni siquiera es su terrible equivocación, sino esa entropía individual que le lleva no al enfado de los contrarios, sino al ridículo percibido por todos. Casi a la lástima".

