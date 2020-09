Del Val: "El puesto de Sánchez no es para fiarse de nadie, por eso ha blindado a la Fiscalía"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en la Fiscalía General del Estado:

"Cuando Pedro Sánchez se lleva la mano al corazónes para asegurarse de que nadie le ha robado la cartera. Tenía un amigo de un amigo, que siempre hacía lo mismo, cuando salíamos o íbamos a entrar a un lugar con probabilidades de conflicto. Es muy posible que el presidente del Gobierno no lleve la cartera encima, pero es un gesto mecánico, porque la cartera no es la suya, sino el sillón de Moncloa, y ahí siempre hay peligro. O bien los palmeros de ETA, o los secesionistas catalanes, o la derechona que se puede poner de acuerdo con ese PNV, que le dijo a Rajoy que no se preocupara, unas pocas horas antes de ayudar a su desalojo.

El puesto de Sánchez no es bueno para fiarse de nadie, por eso es precavido, y ha blindado la Fiscalía General del Estado con una amiga, y la amiga tiene una navaja, pero no como la de la protagonista de Merimée, sino todo un teniente fiscal, al que le quedan poco más de un par de meses para jubilarse, y que ha descubierto, él solito, que la Fiscalía está politizada, “No me lo puede de creer”, que dicen en algunos sitios. Y la prueba de que está politizada es que han protestado todas las asociaciones de fiscales, menos la Unión Progresistas de Fiscales, que ha mantenido un prudente silencio, quizás porque están ocupados en llamar a su grupo Asociación de Fiscales y Fiscalas Progresistos y Progresistas.

"La que no está politizada es la Covid"

Prueba de que no está politizada es que la Fiscal General parece que se marchó a Roma de fin de semana con Baltasar Garzón, otro nada politizado abogado, y ahí está defendiendo los intereses de testaferros de Maduro, gentes que luchan por el pueblo y acusados injustamente de sustraer miles de millones de euros. No, el ex comisario Villarejo no fue, porque está en la cárcel, seguramente también por motivos políticos, que aquí ya solo nos queda politizar el vino y el jamón, que todo se andará, sobre todo cuando no tengamos dinero para comprarlo.

La que no está politizado es la Covid-19, que está a lo suyo, sin que sólo le molesten unos médicos agotados, un personal sanitario con fatiga acumulada, y que ha demostrado que el mejor sistema sanitario del mundo sólo era verdad en lo que se refiere al personal, pero no por el sistema, que ese depende de los políticos".

