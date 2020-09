Luis del Val: "Los barrios pobres ya existían con Carmena, Gallardón, Leguina, Barranco y con Tierno Galván"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en Pedro Sánchez que se traslada a la sede de la Comunidad de Madrid para reunirse con Isabel Díaz Ayuso:

"En ocasiones ocurren fenómenos portentosos. Hace un par de semanas la realidad evidente de que en Madrid había barrios pobres y barrios ricos, pasaba completamente inadvertida. De repente, su descubrimiento ha llenado de indignación a personas tan sensibles como el ministro Ábalos, que no se explica cómo hemos llegado a esto, y esa cofradía de intelectuales, de vocación los abajo firmantes, han salido a la calle a protestar. Algunos eran los mismos que se sentaban como concejales en un ayuntamiento de Madrid que presidía Manuela Carmena. Y los barrios pobres ya existían, como sucede en Barcelona, donde no es lo mismo residir en una mansión de Pedralbes que en una bocacalle de San Pablo, a doscientos metros de Las Ramblas, o en Vitoria, o en Bilbao, donde no es lo mismo dormir en Abando que en Otxarcoaga.

Operación de cinismo sobresaliente cum laude

Cuando uno de los buenos presidentes que ha tenido Madrid, Joaquín Leguina, llevó la Asamblea autonómica a Vallecas lo hizo con inteligente malicia, pero esos esfuerzos, que continuaron con Ruiz Gallardón, no son suficientes para mejorar, de golpe, zonas como Entrevías, que ya existían cuando eran alcaldes de Madrid, Enrique Tierno Galván o mi buen amigo, Juan Barranco. No estamos hablando de Madrid, sino de Zaragoza, de Sevilla o de cualquier otra ciudad española. Pero este sobresalto que se ha llevado la cofradía progresista ,al descubrir que en las ciudades hay barrios mejores que otros, como si las diferencias sociales fueran un perverso invento de Isabel Ayuso, es bastante estúpido, aunque puede ser superado cuandoel Presidente de la Agencia de Publicidad de Moncloa, Pedro Sánchez, se entreviste hoy, con Isabel Ayuso, la culpable, al parecer, de que otras siete autonomías españolas sean las que más contagios presentan de toda la Unión Europea. Hoy, el presidente de la Agencia de Publicidad de Moncloa, presidente también de un país que ha enterrado a 63 médicos, sacrificados por la improvisación y falta de recursos, se entrevista con la acusada para culminar una operación de cinismo sobresaliente cum laude.

Espero que para amenizar el prólogo haya un nutrido grupo de manifestantes, en la Puerta del Sol, esos tontos útiles del otro cínico, que vivió en Vallecas, pero se trasladó a un chalet a Galapagar. Los tontos vienen a ser los costaleros de cualquier partido político para llevar en andas a su líder. ¿Y los muertos? No molesten, están jugando a la política".

