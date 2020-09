Herrera: "Sánchez ponía una manita en el corazón y con la otra organizaba una manifestación contra Ayuso"

Audio

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

¿No querían otoño? Aquí está el otoño. El otoño es lo que tiene. El verano no queda... A ver San Miguel cómo se porta ahora a final de mes. Habrá algún pequeño repunte, esperemos que así sea porque si no... De todo el crédito que tiene San Miguel, nosotros tampoco lo va a perder, no como otros.

Bueno, en este día de hoy está llamado a ser el día después de la reunión del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid después del día, de la sobrada a navajazos del fiscal Navajas, que es el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado contra otros fiscales que no coinciden con su criterio de que al Gobierno no se le digan nada, no se le pidan explicaciones. Gobierno al que defiende con una entrega... Bueno, del que va a coger la jubilación dentro de poco y que no se la fastidien. Además, ve cómplices ideológicos de los malos en compañeros de la carrera fiscal que le llaman la atención por el informe de 300 folios que hizo defendiendo al Gobierno. Bueno, la voz de su ama en este caso, que es Dolores Delgado, que no está nada contaminada ideológicamente como todo el mundo sabe.

Bueno, ayer, miren, ayer era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid, a la sede de la Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol. Y la verdad es que había mucha escenografía. Había un momento en el que, o lo escribía Valle-Inclán el libreto o había algo del autor anóimo de El Lazarillo de Tormes, lo empaquetaba Pérez Galdós en los Episodios Nacionales. Yo no sé a quién se le ocurrió alicatar la Puerta del Sol con unas 80 banderas de España y de la Comunidad de Madrid que igual parecía un congreso del Partido Comunista chino que una cumbre entre naciones extranjeras que ni la cumbre de Yalta. Vamos, ni Gorvachov y Reagan cuando se vieron en Reikiavik para reducir las armas nucleares pusieron tantas banderas. ¿Se acuerdan ustedes de aquella reunión, que llegó Gorvachov con dos abrigos? Y eso que vivía en el frío. Y Reagan con un traje. Y lo primero que le dice Gorvachov a Reagan, le coge la solapa del traje y le dice: “¿Tú cómo vienes tan despechugado?” Y el otro le dice: “Bueno...” Pues miren, eso fue un truco, una escenografía para revitalizar la salud de Reagan. Reagan llevaba por dentro uno de esos pijamas térmicos que te puedes poner en Reikiavik o donde quieras y pasas más calor que un día de verano en Écija. Pero de esa manera, Reagan decía, mira qué tío soy que no necesito como tú, que viene de Rusia...

Aquí mucha escenografía, mucho cálculo, toques de propaganda, mucha bandera como le digo, oiga, un grupo de trabajo entre el Gobierno central y el regional ha sido el parto de los montes. Ayer mucho hacerse pasar por rescatista, pero luego el PSOE hace su trabajo aparte. Luego le contaré una manifestación que... Nuevo escenario, sí, sí, y una manifestación contra Ayuso que tiene preparada.

EL MENSAJE DE HERRERA A AYUSO

Mira, Ayuso, yo no me fiaría. Todo fue muy “polite”, la mano en el pecho, qué bien, qué perfil, siéntate, ¿quieres tomar algo?, etcétera, etcétera. Pero en la palabra de Pedro Sánchez no hay un solo gramo de formalidad. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa, como dice el editorial de ABC, con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen. No es que todas sus propuestas hayan sido genéricas, hetéreas... Un comité, una comisión que todavía suena peor lo de la comisión. Pero vamos a ver, ¿no había grupos conjuntos de trabajo? Eso es una angina de pecho para el ciudadano que se pregunta, pero es que, a 22 de septiembre, seis meses después del inicio de la pandemia, ¿todavía no había un grupo de trabajo de esas características? Pues no, como tampoco había un comité de expertos, que era una mentira que se inventaron todos estos. Fue un auténtico recital de lugares comunes, impostada unidad, todo... Que está muy bien ver al presidente del Gobierno y a la presidenta de la Comunidad de Madrid juntos, comprometiendo respuestas conjuntas. No se puede criticar la división y criticar también cuando intentan evitar la división. De acuerdo, nos gustan las fotos, son las que se merece la ciudadanía y tal y cual.

Miren, también nos gustaría ver otras fotos de Sánchez con Casado en lugar de tantas de Sánchez con Torra, Sánchez con Rufián, Sánchez con Otegi, Sánchez con lo peor de cada casa. Nos encantaría aplaudir esa imagen del Gobierno y la oposición codo con codo, pero es que cuesta creerlo. Sánchez lleva desde marzo buscando la manera de tapar sus errores con la gestión de la pandemia de una única manera, que es cargándole el mochuelo a otro. Probó con Casado acusándole de todo, pero no coló. Miren, hasta Adriana Lastra, que necesita un croquis para tantas cosas, entendió que intentar vender la burra de que la oposición tiene más culpa que uno del Gobierno no era fácil. Vamos, como mucho se lo creerían los de las Juventudes Socialistas. Pero no todos, los del País Vasco han tenido el valor de oponerse al besuqueo entre el PSOE y Bildu. Y cuando eso no coló, pensó en encasquetarle el marrón a las autonomías.Eso de la cogobernanza. Pues lo que de verdad a él le ponía era cargarle el muerto a Madrid para matar dos pájaros de una sola bala: a Ayuso y Casado. Y por eso se ha dedicado desde marzo hasta hoy a lo que se ha dedicado.

EL PSOE RESPALDA UNA CONCENTRACIÓN CONTRA AYUSO

Ayer mismo ponía caritas de bueno y el PSOE de Madrid convocaba una manifestación contra Ayuso. El domingo. Pero vamos a ver, es que esta es la doble realidad de este personaje desdoblado en representar la manita en el corazón y la visita de bueno y con la otra mano organizar una manifestación en plena pandemia en Madrid para protestar contra limitaciones parciales en 8 de los 179 municipios de Madrid y decir que eso es un confinamiento clasista cuando eso pasa en Baleares, en Aragón, Castilla y León, en Cataluña... Ni les quiero contar. Como si los vecinos de Getafe o Carabanchel fueran una subespecie del Neolítico poco evolucionada, empobrecida, a la que usar de mala manera. Pues un respeto porque los que no gritan ni salen con tamborcitos a dar la nota están preocupados por su salud y su trabajo y lo que necesitan es atención concreta, un poco de humanidad y no manipulaciones, así que, bueno aceptamos pulpo y tal y que cual y valoramos muy positivamente la tregua entre su 'Sanchidad' y Lili Marleen, la musa del poema bélico por antonomasia.

Esto es una guerra y no nos engañemos, no va a durar, va a frenar la campaña contra Madrid la ampliación de las restricciones a toda la región y a tantas otras regiones. Es algo que va pasando ya y que desgraciadamente se va a extender casi con total seguridad en los próximos días. Si quiere, ahora esta misma mañana le recuerdo algunos datos acerca de lo que, efectivamente, ahora mismo estamos viviendo en la pandemia, que es para atarse los machos. Oiga, va a comenzar a hacer frío, el personal va a empezar a hacer más vida bajo techo, en espacios cerrados, van a llegar resfriados, gripes, que nos van a probocar una paranoia tremenda. Y vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país que desde el viernes se han registrado 168 muertos con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario porque hacen falta 5 mil médicos más, muchos de los cuales se han ido al extranjero. ¿Por qué? Porque en Manchester ganan más que en Santander. Y no hablemos del personal de enfermería, que en España es particularmente muy competente y es muy apreciado en muchos lugares de Europa.