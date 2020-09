Del Val: "Si me okupan el piso no recurriré ni a la Policía ni a los jueces"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" de este martes de septiembre en la situación de desprotección de los dueños de las viviendas que son ocupadas:

"Voy a decir una barbaridad. Voy a decir una barbaridad, absolutamente consciente de que es una barbaridad. La barbaridad se ha ido conformando esta mañana a la vista de la portada de ABC, donde aparece el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en la apertura del año judicial. A su lado está el Rey. Allí se representa al Estado, en la figura del Felipe VI, y a uno de sus tres poderes: el Judicial. Pero ni el Estado, ni el Poder Judicial, me solucionarían el problema, si el modesto apartamento que con grandes sacrificios he logrado pagar y mantener, cerca del mar, es allanado y ocupado por alguien que ha decidido que, como se encuentra vacío, mejor que esté ocupado, razonamiento singular que podría ser argumento para robar los miles de automóviles que permanecen ociosos en garajes y aparcamientos.

Hay empresas que te arreglan el problema

Un amigo de un amigo, nos contó su peripecia. Le ocuparon el piso, lo denunció, dejó de pagar el gas, el agua y la electricidad, pero sí abonó el Impuesto de Bienes Inmuebles municipal. Los invasores estuvieron viviendo diez meses en su piso. Lo recuperó. El piso estaba destrozado. El procurador y los abogados le pasaron una minuta de 11.800 euros; ha tenido que volver a contratar el agua, el gas y la electricidad, y para arreglar los destrozos le han presupuestado unos 14.000 euros. En total, el disparate le va a costar cerca 28.000 euros. Vuelvo a la portada de ABC y suelto la barbaridad: si me pasa algo parecido no recurriré ni a la Policía, ni a los jueces. Hay empresas que por algo más de 2.000 euros te arreglan el problema. Son unas personas altas, fornidas, que deben tener una gran capacidad de persuasión, porque se presentan ante los okupas, hablan con ellos y a las 72 horas se marchan del piso. Ni Demóstenes debió hablar mejor que ellos. ¡Qué oradores deben ser! ¡Qué poder de convencimiento y sin soltar un grito! Digo que es una barbaridad, porque suplantar el Estado de Derecho promueve a las mafias. Bueno, ya hay una mafia: la mafia okupa. Si el Estado de Derecho permite su existencia, cada uno nos defenderemos con sentido práctico. Pero así comienza la descomposición de los Estados, cuando el ciudadano advierte que el Estado no protege sus derechos".

