Del Val: “Ningún gobierno de la UE tiene un vicepresidente que critique la independencia del poder judicial"

El profeta del comunismo Vintage ha dejado de ser profesor universitario y ha emprendido la dura carrera de profesor de primaria, queridos niños, queridas niñas. Dejad que los niños se acerquen a él, que, en cuanto pasen a la Universidad, ya les explicará lo que se disfruta contemplando a un policía en el suelo, siendo pateado por honestos revolucionarios. Al hombre de la chaqueta heredada no le gusta la Policía, pero tampoco le gustan los jueces, claro que tampoco le agradan los medios de comunicación privados, que deberían expropiarse. Y se ha enfadado porque una miembra de su partido, queridos niños, arrojó objetos contundentes a la Policía, y los policías la detuvieron en lugar de que los policías se dejaran caer al suelo para que les patearan, y la han condenado.

Por cierto, a una de las policías, mujer, le soltó la detenida que seguramente se habría ido a la cama con sus compañeros, porque estas feministas de carnet, cuando se enfadan con una mujer, lo primero que le dicen es prostituta. Ningún gobierno de la Unión Europea tiene un vicepresidente que critique la independencia del poder judicial. Ninguno.

Por cierto, hay un ministro de Justicia que no ha dicho ni una palabra en defensa de sus compañeros. Su actividad de debe ser tan ajetreada como la del ministro de Universidades -lo juro, de verdad, hay un ministro de Universidades- que tiene una vocación entusiasta por no hacer nada por la mañana y pasarlo a limpio por la tarde. Ayer, tuvo que salir, para ver qué se iba a determinar con los exámenes, y dijo que como estaban transferidas las competencias a las autonomías, y a los rectores, que cada uno hiciera lo que le pareciera.

Pues mira, casi es mejor que lo del ministro de Consumo, que toma la decisión de ponerle precio fijo a las mascarillas. Al Gobierno le han engañado, y le han vuelto a engañar con las compras de material sanitario, y entonces Alberto Garzón ha dicho que lo paguen los farmacéuticos, que son empresarios, y por tanto, capitalistas. Las farmacias se han convertido desde hace casi mes y medio, en una mezcla de confesionario y consulta médica gratuita. Pues bien, el Gobierno, en lugar de agradecerles sus servicios, y pedirles perdón -perdón, sí, queridos adolescentes y adolescentas, que ocupáis el Consejo de Ministros- porque docenas de farmacéuticos se han contagiado por vuestra adolescente imprevisión, en lugar de eso, les imponéis que paguen la ronda. ¿Algún bingo más? Porquehan enfadado a los médicos, a la enfermería y al personal auxiliar. Y, por cierto, los tests no llegan. Se toman decisiones a ciegas. Llegará mayo y todavía no estará el mapa de los contagiados y asintomáticos. Pero llegarán los resultados de las encuestas del CIS, y podremos ver que la gestión de este Gobierno es aprobada por una inmensa mayoría. Y eso consolará mucho a los médicos, a los enfermeros, al personal auxiliar, a los farmacéuticos, y a los miles de españoles que no han podido despedirse de sus padres, de sus hijos, de sus parejas. Porque Tezanos no va a poder calmar el inmenso enfado que comienzo a notar en esta sociedad machacada por un presidente narcisista y unos ministros adolescentes.

