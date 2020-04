Luis del Val: “El Gobierno, como no tiene planes, puede cambiar de planes cuando quiera”

La fotografía con la que cada mañana Luis del Val nos enmarca la realidad de lo que vivimos cada día en ‘Herrera en COPE’.

Los planes del Gobierno tienen días. E incluso horas. Hay horas en que los niños de 13 y 14 años no son niños, horas en que se les rescata del limbo, mientras permanecen en ese limbo los menores de edad que van entre los 15 y los 17 años, que no sabemos si son carne, son pescado o son ranas.

El Gobierno, como no tiene planes, puede cambiar de planes cuando quiera, con la ventaja de que no traiciona nada, porque no había ningún plan. Ahora bien, mantengo la hipótesis de que la presencia del vicepresidente, Iglesias Turrión, en el Gobierno, ha sido trascendente para procurar que los niños puedan salir a pasear. El vicepresidente, -Comunista Vintage- en cuanto se enteró de que los niños sólo saldrían acompañados de sus padres para ir al supermercado y a las entidades financieras, comenzó a alarmarse, y eso que estamos en estado de alarma, lo que significa alarmarse mucho más.

Enseguida cayó en la cuenta del peligroso camino al que íbamos a llevar a la infancia de este país, con efectos seguramente irreversibles. Centenares de miles de niños en los bancos y en los supermercados podría tener un efecto pernicioso en sus mentes, porque los niños son muy listos, y de ahí podría salir una generación perniciosa, cuyo proyecto de vida fuera tener un banco, como Ana Botín, o una cadena de supermercados como Juan Roig. El vicepresidente, nervioso, comenzó a poner en marcha sus poderosas influencias para tratar de neutralizar semejante desatino. Con los disgustos que le proporciona Amancio Ortega, ya sólo faltaba que, además de levantarse todas las mañanas, impaciente por saber qué nueva generosidad o éxito de Inditex tendría que soportar, tuviera que añadir los disgustos de los posibles aciertos del Banco de Santander o de Mercadona. Y, encima, los niños de España, echados a perder, y en lugar de querer ser los Lenin del siglo XXI que descubrieran su vocación de ser feroces empresarios capitalistas, verdugos de la clase trabajadora. Ante ese panorama Iglesias Turrión, con toda su influencia, logró que los niños puedan pasear, que es muy formativo para poder llegar a ser el día de mañana unos parados de provecho, que cobrarán un subsidio de limosna, y podrán recorrer las calles, que es barato y está al alcance de cualquier bolsillo.

Comenzó Isabel Celaá con la idea marxista de que los niños no son de los padres; progresó adecuadamente con su propuesta de un aprobado general, donde se igualan todos, los vagos y los aplicados, los estudiosos y los negligentes, y ha llegado a afirmar que las críticas negativas al Gobierno son bulos, doctrina dentro de la ortodoxia totalitaria, pero se le escapó la posibilidad de que los niños quisieran ser banqueros o empresarios. Pero ahí estaba el Comunista Vintage, vigilante ante cualquier desviacionismo, y al que el próximo lunes -si el Gobierno no cambia de planes, que eso nunca se sabe- habrá que agradecer que los niños puedan pasear por la acera como los perros, pero sin que su padre o su madre tenga que llevar unos guantes recoge-cacas. Naturalmente esto es un bulo, porque no es suficientemente pelota con el Gobierno, y, por tanto, es mentira, según la doctrina Celaá, ministra de este Gobierno con tantos planes que no sabe dónde elegir.

