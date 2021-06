Del Val: “Los CDR, valientes en manada, han adelantado San Juan con una hoguera con la bandera de España”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los CDR, los miembros del Comité de Defensa de la República:









"Tenía razón Pedro Sánchez y ya han comenzado a notarse los efectos de una mejor convivencia, tras la aprobación de los indultos, y los CDR, gozosos y contentos, adelantaron ayer la noche de San Juan haciendo una hoguera con la bandera de España. Esto es sólo el principio, porque ya verás cuando se ponga en marcha el ala radical de los CDR, que vienen a ser algo así como el parvulario del terrorismo, unos aspirantes a terroristas, pero que todavía tienen que acudir a clase con pañales, porque se les escapa el pis.

CDR, como casi todos ustedes saben, significa Comité de Defensa de la República, lo cual indica o que son surrealistas, o tienen mucho sentido del humor -aspecto que dudo- o bien son tontos contemporáneos, porque organizar un Comité de Defensa de algo que no existe, ni se sabe cuándo va a existir, tiene un gran mérito en el camino hacia la estupidez. Es algo así como si yo me autodenomino portero de un edificio que todavía no se ha construido y, de vez en cuando, paso a echar una ojeada al solar.









Estos son los que admiraba aquél presidente de la Generalitat, que tenía cara de hogaza a la que le faltaban 10 minutos de horno, y que, entusiasmado ante sus acciones, les daba instrucciones diciendo que apretaran más. O sea, que invadan las autopistas, que impida que salgan los trenes, todo eso en Barcelona, porque los CDR a quiénes más molestan son a las personas que viven en Barcelona, mientras los españoles de Soria o de Huelva, no notan nada. La quema de la bandera les quedó muy bien, parece que arde mejor que los retratos del Rey, que siempre se les queda una esquina chamuscada.Son muy valientes en manada, como todos los cobardes, y su ala radical todavía está en primero de terrorismo, con poco futuro, porque el terrorismo del secesionismo catalán siempre ha sido chapucero y de asesinos torpes, amén de escasos. Claro, que si han conseguido los indultos, sin siquiera salir a hacer el gamberro, ya verás cuando se organicen para reclamar la amnistía. Su especialidad para defender la República que no existe es cortar la Diagonal. Lo hacen con bastante eficacia. Espero que ahora se dediquen a acciones más contundentes. Ya saben que, por mal que salga, está el indulto".









