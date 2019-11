El delirante vídeo de dos CDR del que las redes se carcajean

Las imágenes de dos jóvenes independentistas acampados en la Plaça de la Universitat de Barcelona explicando ante la cámara por qué se han decidido a participar en esta protesta han despertado las carcajadas de las redes sociales, que no suelen dejar pasar por alto este tipo de argumentaciones sorprendentes.

Conectamos con la élite intelectual de los CDR. Estoy rodando por el suelo. pic.twitter.com/fggl5ED8kI — Pastrana (@JosPastr) November 3, 2019

"Estamos convencidos en que el Estado español en el cual estamos, incluso estando infiltrados en los políticos catalanes, nos están reprimiendo, están jugando con nuestras vidas, están poniendo el capital en el centro de nuestras vidas, de la actividad económica y creo que los jóvenes estamos convencidos de que esto lo único que produce es crisis, es miseria, es que gente le desahucien de sus casas, es que suban las tasas universitarias y al final que la brecha entre ricos y más pobres sea más amplia".

Una vez llegado a este punto, el joven reconoce que tiene cierto desconocimiento: "Estamos intentando saber más de la situación, aunque yo creo firmemente que no sabemos la mayoría de cosas que pasan desde las altas esferas económicas, no sabemos lo que pasa, pero tenemos la intuición de que están jugando con nuestras vidas y por eso estamos aquí".

Más tarde, toma la palabra su compañero: "Somos los que luchamos día a día, y no somos terroristas, somos gente que sale a la calle porque sale una sentencia que nos parece injusta y quemar containers no es terrorismo, porque, ¿qué haces si no quemas un container? ¿Dejas que te disparen? Pues no. Luchamos por nuestros derechos porque a saber lo que nos espera".

Un delirante discurso que ha provocado las risas de las redes sociales.

Les jode el "Capital" pero tienen todos tiendas Quechua, porque, gracias al "Capital" las pueden hacer de calidad y más baratas que la competencia y sobretodo que cuando no había Capitalismo.



Monos con pistolas. — Barbudo Libertario (@BarbudoLibertad) November 3, 2019

De los dos no haces uno ��������madre del amor hermoso — ❌PalermSr. ❌ (@palermsr) November 3, 2019

Y saber que en su día fueron los espermatozoides más rápidos. ����‍♂️ #LaRepublicaNoExisteIdiota — Uno ahí..�������� (@un_canario_mas_) November 3, 2019