Del Val: “Espero que las autoridades de la UE empleen su poder a favor de la vida de los ciudadanos"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la farmacéutica AstraZeneca

"Dependemos de las vacunas, y los retrasos son algo que se traducirá en muertes. Los laboratorios AstraZeneca parece que han incumplido el contrato que tenían con la Unión Europea, pero lo peor es que esto no es nuevo, porque la Unión Europea ya tuvo que imponer una multa de más de 50 millones de euros a AstraZeneca.

Según la asociación italiana CORVELVA, AstraZeneca ha sido condenada en Estados Unidos por cuatro delitos relacionados con la salud por los que tuvo que pagar una multa algo más cuantiosa: casi 600 millones de dólares. En relación con delitos por contratos gubernamentales suma 12, por los que tuvo que pagar una cantidad similar: 543.241.159. Eso en Estados Unidos, según CORVELVA.

Siguiendo la misma fuente, en 2013, en Italia, tuvo que pagar más de 50 millones por monopolio y mentir en la fecha de las patentes. Pero como AstraZeneca juega en muchos campos también tuvo problemas con el Fisco de Reino Unido y pagó una multa de más de 500 millones de euros. ¿Y con tantas multas y tan cuantiosas no se arruinan? No, porque facturan creo que cerca de 30.000 millones de dólares, y eso les permite, según otras denuncias,sobornar médicos que impartieron recetas falsas, incluso a nombre de personas ya fallecidas.

Pero a mí los problemas fiscales me preocupan menos. Me preocupa, y mucho, lo que se asegura desde Alemania, y es que la vacuna de AstraZeneca no sirve para los mayores de 65 años, y eso es algo muy grave, porque podríamos estar vacunando con dosis de AstraZeneca a mayores de 65, que sería como abandonarlos a su suerte. Como soy responsable, y me gusta corroborar los datos, llamé al departamento de Prensa de AstraZeneca España. Me identifiqué, dejé mi correo y mi teléfono, y hasta hoy. Ni un email, ni un mensaje. El departamento de comunicación de Astra Zeneca debe ser para comunicarse entre empleados y familiares, no para los medios de comunicación. Espero que las autoridades de la Unión Europea empleen su influencia y su poder a favor de la vida de los ciudadanos europeosno a favor de la cuenta de resultados de AstraZeneca. Y los diputados de Estrasburgo tienen el deber de vigilar".

