Dani Senabre destapa la gran preocupación que debería existir realmente con respecto a la pubalgia que afecta a Lamine Yamal: "Si lo pienso, me pongo a temblar"

La pubalgia que Lamine Yamal y tanto su tratamiento como su día a día con el Barcelona siguen siendo tanto noticia como objeto de debate en las tertulias de El Partidazo de COPE. En cualquier caso, se hace desde la preocupación. Las pubalgias son lesiones difíciles de tratar hasta su plena recuperación y en el caso del joven futbolista del Barcelona, preocupa igualmente que no siga un estricto plan médico como consecuencia de otras inquietudes que pueda tener el joven de 18 años.

Sin embargo, este lunes, en El Partidazo de COPE que dirige Juanma Castaño, el equipo de contertulios fueron añadiendo otros detalles que plantean nuevas dudas sobre el verdadero estado de salud de Lamine Yamal.

Nacho Peña critica que el Barcelona no haya "sido claro no la lesión" y que cree que ha contribuido "a hinchar el tema. No nos contaban qué era lo que tenía realmente", y lo comparaba con la rápida comunicación que hizo el Real Madrid para notificar que su futbolista Franco Mastantuono también padece pubalgia.

LA PUBALGIA SE CEBA CON LOS JÓVENES

Manolo Lama intervino para pedir ampliar las miras más allá de Lamine Yamal y conocer una realidad muy difícil: "La realidad es que Nico Williams, Mastantuono y Lamine Yamal, tres chavales jóvenes, tienen pubalgia, una lesión jodida de curar, una lesión que a veces que te hace parar. Repito: son tres chavales jóvenes", recalcó el periodista, que reconoce no saber si es fruto o no del azar o existe alguna causa: "¿Será casualidad o no? Pero los tres lo tienen".

Dani Senabre puso el análisis en las consecuencias de las que todavía no se conocen sobre la lesión: "Es lo más desesperante si uno piensa en proyectarlo. Porque Nico Williams ya hace tiempo que lo arrastra, pero si uno piensa en proyectarlo y preguntarse cómo puede estar Lamine de aquí a un tiempo, realmente yo me pongo a temblar".

Siguiendo con el caso del extremo del Barcelona, se da la circunstancia de que se encuentra en un momento de la temporada "en que no puede parar, y además es imposible tal como está el Barcelona", precisaba Luis García para referirse a los problemas de enfermería que arrastra el vestuario azulgrana.

Contra esta teoría, Guille Uzquiano rompió una lanza a favor de Lamine "si esto sigue, tenga que parar. Lamine no puede jugar toda la temporada así. O remiten las molestias o va a tener que parar y luego operarse".