Es una de las noticias de la semana y sin duda de las más importantes relativas al conflicto entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca. La Comisión Europea ha decidido publicar el contrato que firmó con la empresa pero, atendiendo a la confidencialidad que requieren este tipo de acuerdos, desde Bruselas se publicó un documento con numerosos tachones en negro, con contenido sensible censurado en el documento. O al menos eso es lo que debieron pensar desde la Comisión.

Las redes desvelan parte del contenido censurado en el contrato con AstraZeneca

Increíble, pero cierto. El documento original subido por la Comisión Europea a su página web incluía un pequeño detalle que ha hecho, gran parte del contenido censurado, legible. No han sido pocos los usuarios de las redes sociales los que habiéndolo descubierto, han empezado a compartir contenido del contrato que no debería leerse.

PDF fail at @EU_Commission: Redacted passages of #AstraZeneca contract are readable to everyone who knows how to use a PDF reader. (spoiler: use the bookmarks). https://t.co/HIrc74OS4T#VaccineStrategy#vaccines — Markus Becker (@MarkusBecker) January 29, 2021

El periodista alemán Markus Becker, corresponsal de 'Der Spiegel' en la UE, era uno de los que se adelantaba al asegurar que "Pasajes redactados del contrato de AstraZeneca son legibles para cualquiera que sepa cómo utilizar un lector de PDF". Y es que con descargar el documento original: esta versión.

Y al abrirlo en un ordenador en un programa lector de PDFs, como puede ser el Adobe Acrobat Reader, si se va a la sección conocida como 'Marcadores' o 'Bookmarks' en inglés, se puede ver parte del contenido del contrato, sobre todo, lo relativo a las definiciones que se entienden por "Cost of Goods", los costes de producción, cifrados en 870 millones de euros, una cifra que se creía desconocida, aunque algunos países ya la habían publicado.

The EU published what it thought was a redacted version of the AstraZeneca contract.



It's not. Open it in Adobe Reader and then open the bookmarks tab on the left. The redacted headings are there in plain text.https://t.co/usMWw7I6U2 — Gareth Corfield (@GazTheJourno) January 29, 2021

La Unión Europea recula y sube otra versión del contrato

Finalmente, la Comisión ha actualizado el enlace y la versión que se puede descargar (aquí) y consultar es tan solo una rasa, sin anotaciones que desvelen lo previamente censurado.

Update: @EU_Commission has now replaced the first version of the #Astrazeneca contract with a new one. No more bookmarks showing redacted parts. https://t.co/dXpscIG0pb — Markus Becker (@MarkusBecker) January 29, 2021

También en España se ha 'descubierto' este peculiar método para acceder al contenido censurado del contrato:

Los burócratas de la Unión Europea son chapuceros hasta para esto. ¿O no ha sido una chapuza sino una violación "descuidada" del acuerdo de confidencialidad? https://t.co/jYcG7aTuEZ — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) January 29, 2021

Además, el periodista Matthew Bennett ha compartido un documento del Ministerio de Sanidad en el que ya se hablaba de la cifra que, en este documento ha tratado de ocultar Bruselas:

Y, como no, resulta que Sanidad en España ya había publicado las cifras claves del contrato de la UE con AstraZeneca, redactados hoy, en OCTUBRE:



"300 millones de dosis por un coste total de 870 millones de euros"



Bien visto @Borjanegretehttps://t.co/cfGdvAHbcWpic.twitter.com/zGy9027MI4 — Matthew Bennett (@matthewbennett) January 29, 2021

