Del Val: "Doña Begoña Gómez es el ejemplo de que una buena preparación abre puertas laborales"

"Herrera en COPE" en el nuevo trabajo que por méritos propios ha conseguido, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:

"El feminismo avanza y tenemos muestras muy positivas, ejemplos significativos, como el de doña Begoña Gómez que no precisa de cuotas -ni de esa barbaridad llamada discriminación positiva- para triunfar de manera inequívoca en su profesión. Nunca le faltó trabajo a esta experta en markéting, que no necesitó del tedioso paso por una facultad universitaria, que ella no necesita licenciaturas, y ahora va a dirigir un máster para licenciados universitarios, organizados por la Universidad Complutense de Madrid y varias entidades gubernamentales. La circunstancia de ser la esposa del presidente del Gobierno le perjudica notablemente. Ya le sucedió cuando, al poco de que su marido alcanzara la presidencia del Gobierno, el Instituto de Empresa la contrató como directora del África Center, y es que hay muchos españoles que se creen que la mujer del presidente tiene que dedicarse a estar como acompañante en actos protocolarios. Doña Begoña, que sí es progresista, y muy capaz, optó por aceptar la oferta y, no sólo eso, sino que ahora dirigirá esa cátedra de nuevo marketing, donde a los alumnos, además de un título universitario, necesitarán 7.000 euros para la matrícula

Ejemplo de que la buena preparación abre puertas laborales

Ella es un ejemplo que nos indica que una buena preparación abre puertas laborales. En un momento donde encontramos, en nuestro país, a muchos arquitectos e ingenieros en paro forzoso, ahí tenemos a una mujer, doña Begoña Gómez, que no sólo tiene un trabajo, sino dos, y encima algún viaje oficial, alguna cena de gala, alguna ceremonia, como esposa del presidente, que le quitará tiempo para sus dos importantes cargos.

El nuevo curso para universitarios que va a dirigir promete ser interesante y revolucionario. Ya ha declarado que las empresas deben olvidar el beneficio como el primer objetivo. Según el criterio de la directora de la nueva cátedra el beneficio es algo secundario. El día que las academias militares contraten a Doña Begoña igual les abre los ojos a los futuros oficiales y les enseña que, en la guerra, lo más importante no es ganarla. El feminismo avanza de manera imparable con su humanismo clásico. Ya lo decían los griegos en las olimpiadas: “Lo importante es participar”. Como empresario, como militar, como lo que sea".

