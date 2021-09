Del Val, sobre el Papa: "No se confundan, este rostro que proyecta ternura no puede ocultar su listeza"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el Papa Francisco, pontífice de la Iglesia católica y que ha abierto la temporada 2021-2022 de la Cadena COPE:









"La voz sosegada invita a la confidencia del interlocutor. Es una voz para contar historias y leyendas, pero con una insinuada incitación a la confidencia de quien escucha, como si le exhortara, con tenues seducciones, a que el receptor del mensaje se transformase en protagonista. No sé que habrá sentido Carlos en su presencia, pero me parece que en esa voz tranquila y con matices se proyecta un exhorto a la empatía, a que la otra persona también se muestre sincera.













En las fotos de la entrevista, como en otras imágenes, resulta curioso el paralelismo entre los surcos nasonegianos (es decir, los que parten de las aletas de la nariz hacia abajo) con las arrugas peribucales, esas que parten de la comisura de los labios y tienden a enmarcar la barbilla. El conjunto, en reposo, tiende a la seriedad, e incluso a la tristeza, pero resulta curiosa la forma en que, la más leve sonrisa, destroza cualquier atisbo de severidad y convierte la expresión en cordial y acogedora. Hay ocasiones en que el interés por un asunto puede convertir el rostro en una mezcla de cautelosa atención y perplejidad, lo que indicaría curiosidad y capacidad de sorpresa.









En conjunto, este rostro proyecta ternura, pero no se engañen, porque es el mayor de una familia numerosa, y eso significa, de manera inexorable, ser responsable desde la más tierna infancia, porque los padres cargan de responsabilidad al más mayor y le convierten en persona muy exigente consigo mismo, pero también exigente con los demás. Vamos, no creo que un vago o un distraído trabaje cerca de este obispo de Roma, que es el primero que vino del otro lado del Atlántico. Por último, en la mirada, a veces, hay una chispa, ¿cómo le llamaría yo? De inocente malicia, de listeza que no se puede ocultar, y es probable que de ahí se expliquen algunas ironías, alguna sorna de suaves maneras, es decir, el sentido del humor, que no sé si será bendito pero que, en muchas ocasiones, debería serlo".

