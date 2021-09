Sigue en directo la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco desde la Casa Santa Marta del Vaticano

Ya puedes seguir en directo en 'Herrera en COPE' desde la antena de COPE, en la app, y a través de cope.es la histórica entrevista que el comunicador mejor valorado de la radio española, Carlos Herrera, realiza al Papa Francisco y con el que se de inicio a la nueva temporada radiofónica. También puedes seguir la conversación que tuvo lugar en la residencia Santa Marta del Vaticano en redes sociales en el hashtag #ElPapaConHerrera.

Una entrevista de más de una hora de duración en la que, como afirmó el propio Herrera, el Papa "contesta a todo”. Se trata de la primera entrevista que el Santo Padre concede a una radio española y la primera tras la operación a la que se sometió a principios del mes de julio en Roma.

Durante la jornada de este lunes y martes, hemos tenido la oportunidad de escuchar en COPE como adelanto algunos fragmentos de la conversación, en la que el Pontífice revelaba su estado de salud o las dos ocasiones en las que dos enfermeros salvaron la vida de Su Santidad. Y si se ha venido especulando sobre su salud, también sobre una posible renuncia, a lo que el Sucesor de Pedro responde que “siempre que el Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”.

Además, pudimos escuchar al Santo Padre reflexionar sobre la situación que vive Afganistán tras la pregunta de Herrera: “El nuevo mapa político que afronta Afganistán, ¿el Vaticano puede mover y los diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas?”, responde contundente: “Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo”.

“¿Por qué dejarlos a su suerte…?”, pregunta Carlos. “No, el modo cómo se negocia una renuncia, una salida… Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece -no quiero juzgar-, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”, asegura Francisco.

Hay más reflexiones sobre Afganistán y otros asuntos que aborda Su Santidad que ya puedes escucha en su totalidad en 'Hererra en COPE' a las 8.