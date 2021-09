Francisco hace balance de sus 8 años como Pontífice y reconoce que "el nombramiento me agarró por sorpresa"

COPE ha estrenado temporada radiofónica a lo grande. Este miércoles 1 de septiembre hemos escuchado, en exclusiva, la primera entrevista que el Papa Francisco ha concedido a una radio española y la primera tras su operación. Carlos Herrera en ‘Herrera en COPE’ lo anunciaba el pasado lunes en antena: “El miércoles, arrancamos con una entrevista en exclusiva al Papa Francisco, entrevista que se ha realizado hace horas, en los últimos días”.

El 13 de marzo de 2013 la Iglesia recibía con los brazos abiertos a su nuevo papa. Se trataba del por entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Este jesuita argentino asumía la Cátedra de Pedro como el pontífice número 266. El próximo marzo se van a cumplir nueve años de ese día. Carlos Herrera le ha recordado el aniversario: "No ha sido aquel pontificado breve de 4-5 años que dijo Su Santidad".

El comunicador le ha preguntado a Su Santidad si está satisfecho de los cambios emprendidos o "¿le queda alguna cosa pendiente que quisiera rematar de forma inminente?". Y ha añadido: "Es decir, ¿tiene la sensación de que Dios le ha dado un tiempo extra por algo?".





Un nombramiento que le agarró "por sorpresa"

El Santo Padre le ha confesado a Carlos Herrera que el nombramiento a papa le agarró "por sorpresa porque vine con una valijita. Porque yo acá tenía la sotana. Me habían regalado una cuando me hicieron cardenal y la dejé encasa de unas monjas para no tener que...Yo pertenecía a cinco o seis congregaciones acá y entonce tenía que viajar, para no venir con eso...Vine como siempre". Asimismo, Francisco recuerda que dejó preparadas las homilias de la Semana Santa en el obispado en Buenos Aires.

Sobre los cambios emprendidos en la iglesia, el Santo Padre afirma que "no hay nada mío inventado, lo que hice desde el principio es procurar poner en marcha lo que los cardenales dijimos en las reuniones precónclave para el próximo Papa: el próximo Papa tiene que hacer esto, esto, esto, esto. Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha".

En todo caso, el Papa cree que "quedan varias cosas por hacer todavía, pero no hay nada inventado por mí. Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento".





Nunca contempló la posibilidad de que iba a volver

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Santo Padre es conciente que quizás "algunos no se daban cuenta de lo que estaban diciendo o pensaban que no era tan grave, pero algunos temas provocan escozor, es verdad. Pero no hay una originalidad mía en el plan". El Papa recordó su proyecto de trabajo, la encíclica 'Evangelii Gaudium': "Es una cosa en la que traté de resumir lo que los cardenales dijimos en ese momento".

Carlos Herrera le volvió a preguntar sobre el momento de la elección: "Cuando salió usted de Buenos Aires, ¿en ningún momento contempló la posibilidad de que no iba a volver?"

El Santo Padre subrayó que siempre pensó que iba a volver a su ciudad: "No, para nada. Para nada. Si tuve que atrasar cosas para allá esenciales. Por la edad mismo no se me ocurrió. Cuando no se te ocurren cosas, no más. Pero yo lo único que hice fue tratar de resumir todo; pedí las actas de esas reuniones - en que yo estaba presente, pero para no olvidarme - y poner en marcha eso".