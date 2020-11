Del Val: "Resulta que el acuerdo con Bildu era más falso que el robo del teléfono de Iglesias"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en el acuerdo no acuerdo del Gobierno con Bildu:

"Aquí no te escapas de que te abronquen. O te riñen, porque no comprendes que el acuerdo con Bildu significa que Bildu es más responsable que el PP -cosa que nos repitieron durante día y medio- o, al día siguiente, te regañan porque te has creído que había un acuerdo del Gobierno con Bildu, que ahora resulta que era más falso que el robo del teléfono de Iglesias.

Cuentan que, una noche, una pareja de la Guardia Civil se encontró con dos ladronzuelos rurales, uno de los cuales llevaba al hombro un cerdo. “¿Qué hacéis por aquí?”, preguntó uno de los números. “Que hemos salido a dar un paseo”, explicaron. “¿Y ése animal?” preguntó el otro guardia civil, señalando al marrano que uno de los ladronzuelos llevaba a hombros, sujetándolo de las patas. Y, entonces, el que llevaba el cerdo, como si estuviera sorprendido, dejó de sujetar al puerco, y le dio un manotazo, exclamando “¡bicho, bicho!” como si se tratara de un moscardón que se le hubiera posado en el cuello.

Ayer, cuando contemplé la comparecencia de Ábalos, declarando con énfasis que no existía ningún acuerdo con Bildu, 36 horas después de haber declarado en una entrevista lo contrario, observé con curiosidadlos metafóricos manotazos que daba para desprenderse del gorrinoque, hasta unos minutos antes, llevaba sobre los hombros, igual que todos los miembros del Gobierno.

Bueno, ya lo saben. El acuerdo no existe. Eché en falta que Ábalos, con esa prosopopeya que gasta para decir que él nunca estuvo en Barajas, al preguntarle los periodistas por Bildu, no mostrara desconocimiento y repreguntara que qué era eso de Bildu, si un cantante, un jugador de fútbol o el nombre de una bebida. Pero Ábalos todavía no ha llegado al grado de cinismo de su jefe, que les echó una bronca a los suyos. Y lo puede hacer. Y se la aguantarán, pero hay algo que no puede hacer y es abroncar a los votantes del PSOE. No puede. Hay muchos que se han enfadado. Y el votante enfadado del PSOE no corre a votar al PP, no. Se queda en casa. Pedro ha logrado sustituir a los socialdemócratas del antiguo PSOE por sanchisocialistas. Pero hasta Iván Redondo sabe que esa transformación es mucho más complicada con los votantes".

