Herrera, a Simancas: "¿Los niños muertos en Hipercor eran daños colaterales del "asesinato político" de ETA?"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya es martes, es martes 17 de noviembre del 2020, es un martes con varias opciones para alimentar el espíritu, incluso le diría que un martes con cierto optimismo si quiere alimentar el espíritu leyendo a Paco Brines, el flamante nuevo Premio Cervantes, por ejemplo, seguramente habrá ganado unos minutos muy interesantes en su día.

O también comprobar cómo lo que en este mismo programa, como ayer hizo con Herraíz en el informativo del mediodía, el portavoz del laboratorio Moderna confirma que hay una nueva vacuna . Una vacuna igual que la de Pfizer, que tiene sus características, que hace posible que en enero seguramente el doctor Fleming venga aquí a inyectarnos cosas en el brazo o donde sea para luchar contra esta enfermedad que ha dejado este fin de semana 484 muertos, 38 mil contagios y que en algunas comunidades tiene la ocupación hospitalaria al máximo.

Parece que la curva se está estabilizando, parece que se están frenando contagios, pero aquí lo que sabemos es que hasta que no haya esa inmunidasd de rebaño de la que tantas veces hemos oído hablar, que se conseguirá porque nos contagiemos todos o porque preferiblemente la vacuna lo va a impedir o va a impedie que se desarrolle la enfermedad, por lo tanto, el contagio, bueno, hasta ese momento no podremos hablar ni volver a recuperar la vida más o menos normal.

Ustedes saben, el otro día fue Pfizer, dijo que su vacuna tiene una efectividad del 90%, hay que conservarla a -70º. Ayer Moderna dobló la apuesta porque dice que tiene más efectividad y que aguanta seis meses a tan solo -20º. Eso algún congelador casero lo puede conseguir o un mes en un congelador normal y tiene la curiosidad de que su envasado final para el circuito internacional se va a hacer en Madrid , el Laboratorio Rovi.

HERRERA EXPLICA CÓMO FUNCIONA LA VACUNA

Tanto Pfizer como Moderna son dos dosis, podrían estar a primeros del próximo año y se basan en el ARN mensajero. Ojo con esta técnica porque es novedosa, nunca se ha comercializado una vacuna basada en el ARN mensajero, ácido ribonucleico. Las vacunas tradicionales consisten en que a usted le inyectan una versión debilitada del virus, lo que viene siendo la proteína del virus para que genere una respuesta del sistema inmune. Lo que hace el ARN mensajero es inocular el código genético que porta el virus en su interior. T entonces es el propio cuerpo humano el que genera la proteína para responder a la enfermedad.

Hay expertos que dicen: “Vamos a ver cómo se comportan las células a largo plazo, si les hace realizar ese trabajo, si las engaña con el ácido ribonucleico para que se creen que están infectadas y se pongan a generar la proteína partiendo de cero”. ¿Durará mucho ese engaño? Y eso dará pie al debate de si se puede obligar o no a la población a inyectarse la vacuna. El responsable de Operaciones Técnicas de Calidad de Moderna, Juan Andrés, aseguraba en COPE que él y su familia se la piensan poner.

Bueno, en todo caso una aclaración: que te pongan la vacuna cuando llegue el día no quiere decir que puedas salir del ambulatorio chupando el suelo o dando besos en la boca al que esté en la UCI. La vacuna, si funciona en tu organismo, lo que hace es que no enfermes, pero infectar te puedes infectar y, por lo tanto, sigues siendo portador de la enfermedad y contagiador de quien no esté inmunizado. Por eso, es importante que estemos inmunizados todos. Hay gente que confunde la vacuna con una especie de escudo reflectante como si con la vacuna el virus rebota en tu organismo y no entra. Sigue entrando, te sigues infectando, pero no enfermas, de ahí que sea pertinente el debate sobre alcanzar un gran porcentaje de vacunación en la población hasta que no salga esa otra opción, que es un fármaco que si usted está contagiado de coronavirus, tiene síntomas de covid, oues se toma el fármaco y al carajo el coviud. Eso todavía no, estamos cerca, vamos acercándonos, probando varias cosas, pero todavía no está la pastillita anti covid.

LA "NEOLENGUA" DEL PSOE AL HABLAR DE BILDU

¿Y de las cosas del PSOE qué podemos contar esta mañana? Yo le refería antes un episodio de Orwel, la novela '1984' en la que el dirigente del Partido Único le dice al protagonista que tiene encerrado en el Ministerio de la Verdad: “Oye, Winston, si yo te digo que levito, es que estoy levitando y tú me ves levitar, ¿estamos?”. Y al final Winston dice: “Sí, sí, te estoy viendo levitar. ¡Qué bien levitas, tío, de verdad!” Pues el PSOE está haciendo sus pinitos por ahí. Ahora la frase es: “Cariño, esto no es lo que parece”. Le han pillado con todo en la mano. No, no, cariño, no es lo que parece.

Bueno, pues estamos en eso, que no hay pacto con Bildu, es que no hay pacto con Bildu. Ahora está Ábalos diciendo eso. El otro día en 'El País' decía que sí había pacto, pero ahora han salido de allí Adriana Lastra, él, Simancas:“No, no hay pacto con Bildu, es que Bildu ha dado apoyo a los Presupuestos porque son tan buenos...” Vamos a ver lo que tarda Pablo Iglesias en salir a desmontar esto diciendo que claro que hayt pacto con Bildu. Si van a llegar, incluso, a la dirección del Estado. Que no hay pacto y que no hay pacto. Escúchenlo.

Ya, ya, pues, volvemos a la novela de Orwell, el nuevo invento de la neolengua de estos caraduras es pacto solamente si es para una sociedad de Gobierno porque mientras Otegi no esté de vicepresidente quinto aquí no hay pacto con Bildu.

Y ojo también al cinismo de la neolengua. Rafael Simancas dicendo que siente asco por los miserables que cuestionan la moralidad de los socialistas que han luchado, ojo, contra el “asesinato político”. Lo de ETA ya no es terrorismo, terrorismo, es asesinato político. Eso está más acotado, digamos.

Vamos a ver, Simancas, ¿los niños que fueron asesinados en el cuartel de Zaragoza, en Hipercor con alguna bomba lapa, eran cargos políticos, eran simples daños colaterales del asesinato político? ¿Lo de ETA no fue violencia supremacista con tintes xenófobos, racistas y esas cosas? ¿No buscó aterrorizar a la sociedad en su conjunto? ¿O era el exceso de violencia de unos exaltados políticos contra otros políticos? Claro, con esta miseria moral normal que ayer todos estos vieran en esta comparsa de la Ejecutiva para poner a parir a los compañeros que no podían defenderse, a todos los que han dicho alguna cosa, que son o viejas glorias o algunos que son seres mitológicos, barones del PSOE que, hombre, sacan un poco la cabeza pero luego la vuelven a meter en casa que aquí llueve, jarrea y a mí no me pilla. Tiene que salir Alfonso Guerra y todos los que...Pero, miren, el no acuerdo con Bildu. Cariño, esto no es lo que parece.

Y ojo con la Economía que Polonia y Hungría han vetado los Presupuestos de la Unión Europea y eso significa que los fondos para el plan de recuperación contra el covid también se bloquean. Y como aquí a cuenta de Polonia, Hungría y la madre que las parió no llegue el dinero que tiene pensado Pedro Sánchez que va llegar, y ya se está gastando, a más de uno le puede dar un síncope.