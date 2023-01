El análisis de Luis del Val de las tropelías realizadas por el Gobierno

El rostro risueño de la Excelentísima ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García, ayer estaba tenso, por una tropelía. Como a mí me indignan también las tropelías, seguí a ver de qué se trataba, y era a causa de que en Castilla y León se había hablado de ofrecer más información a las mujeres en trance de abortar. Se había hablado, ni siquiera se había escrito una palabra, por lo que me entristeció que la portavoz de un Gobierno tan progresista, no tuviera una idea aproximada de lo que significa tropelía, que el DRAE, en su primera acepción, define como “atropello o acto violento, cometido generalmente por quien abusa de su poder”. Es decir, que quien estaba llevando a cabo una tropelía, amenazando a unas autoridades legítimas por algo difuso, que ni siquiera estaba escrito, era la propia portavoz del gobierno, Rodriguez García, que está confusa con el idioma, mala cosa para una portavoz.