Manolo Lama señala la clave del cambio en el Real Madrid desde la llegada de Arbeloa: "Está demostrado que cuando a los jugadores 'les sale de las pelotas'..."

La evidente mejora en el juego y la actitud del Real Madrid ha sido uno de los temas centrales en el programa El Tertulión de Tiempo de Juego con Juanma Castaño. El análisis apunta directamente al vestuario, señalando que el cambio responde más a la voluntad de los futbolistas que a la llegada del nuevo cuerpo técnico.

El mérito de Arbeloa y Pintus, a debate

En la tertulia se ha puesto en perspectiva el impacto de Álvaro Arbeloa como entrenador y de Pintus como preparador físico. Con apenas ocho entrenamientos, se considera que su influencia es limitada. "Tendrá su mérito en lo que haya recuperado a jugadores moralmente, eso no se lo quito", se ha concedido, aunque el foco se desvía hacia el compromiso de la plantilla.

La tesis principal es clara y contundente: "si un jugador que tiene talento corre, es muy difícil que pierda". Esta idea se sustenta en el rendimiento del equipo en el último partido, que se ha descrito como "un buen partido de compromiso", en el que los jugadores han vuelto a "meter la pierna, ganar balones divididos" e ir todos a una.

Candidatos a todo

Este cambio de actitud, combinado con la calidad de figuras como Kylian Mbappé, es lo que decanta la balanza. La conclusión del debate es que los jugadores han demostrado de nuevo que pueden competir al máximo nivel cuando se lo proponen. "Los jugadores vuelven a demostrar que cuando les sale de las pelotas pueden correr, pueden luchar, pueden pelear", se ha afirmado de manera contundente.

Por tanto, si el equipo mantiene este nivel de implicación, la conclusión es unánime: el Madrid está llamado a ser candidato a ganar todo.