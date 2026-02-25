Javier Rupérez, diplomático y exdiputado de UCD: "Cuando vimos el espectáculo del 23F pensamos que la democracia se venía abajo"

El diplomático y exdiputado de UCD, Javier Rupérez, ha recordado en el programa 'Herrera en COPE' su experiencia como testigo directo del golpe de Estado del 23-F. Durante una entrevista con Jorge Bustos, Rupérez ha calificado la primera impresión como "terrible, angustiosa", al sentir que "la ilusión de la democracia" y todo por lo que habían luchado se desvanecía en ese momento.

“Pensamos que todo se acababa”

Rupérez se encontraba en la "tercera fila" del hemiciclo cuando los guardias civiles irrumpieron. "Había llegado corriendo", ha relatado, apenas cinco minutos antes de la votación. La sensación inmediata fue que todo el esfuerzo por construir la democracia se perdía: "Cuando vimos aquel espectáculo pensamos que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos sufrido, se venía abajo".

El exdiputado ha rememorado los momentos de mayor tensión, como la imagen de Gutiérrez Mellado enfrentándose a los golpistas o la intervención de Adolfo Suárez para protegerlo. También ha recordado cómo Felipe González, Manuel Fraga y Santiago Carrillo fueron "sacados de sus escaños", describiendo esas primeras horas como "realmente terribles" y de un suspense "verdaderamente espantoso".

Sin embargo, con el paso de las horas, la atmósfera cambió. Rupérez ha explicado en COPE que la tensión inicial fue disminuyendo, especialmente a partir de la intervención del rey, que aunque no escucharon en directo, supuso un punto de inflexión. "A partir de ese momento la tensión se relaja", ha afirmado, describiendo cómo los diputados comenzaron a moverse por el hemiciclo cuando el golpe "había dejado de funcionar".

En uno de esos momentos, ya de madrugada, Leopoldo Calvo Sotelo, quien iba a ser investido presidente, le espetó: "Javier, tú eres el único español que ha sido secuestrado dos veces, ¿verdad?". Y es que un año antes del 23-F, Rupérez había sufrido un secuestro a manos de ETA.

“Inmensa vergüenza y repugnancia”

Al recordar su secuestro, Jorge Bustos ha traído al presente la figura de Arnaldo Otegi, a quien ha señalado como el jefe del comando que retuvo a Rupérez. La reacción del diplomático ha sido tajante: "Una inmensa vergüenza y una inmensa repugnancia".

Europa Press Javier Rupérez, exdiputado de UCD y diplomático

El que me secuestró es uno de los socios principales del presidente del Gobierno de España" Javier Rupérez

Para Rupérez, es bochornoso que "el que fue el jefe del comando que me secuestró, en este momento es uno de los socios principales del presidente del gobierno de España", en referencia a Otegi. Ha extendido su crítica a EH Bildu en su conjunto, recordando el pasado de su portavoz como directora de Gara y la "repugnante" portada sobre José Antonio Ortega Lara tras su liberación: "Ortega Lara vuelve a la cárcel".

Europa Press El coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi

Lo importante: “Ganó la democracia”

Sobre la reciente desclasificación de los papeles del 23-F, el exembajador ha mostrado poco interés personal. Para él, lo único trascendente es el resultado final: "Ganamos, ganó la democracia". Ha recalcado que "todos aquellos que intentaron interrumpir la marcha de la democracia fracasaron, fueron derrotados" y que eso es "lo importante" que debe quedar.

Como prueba de esa victoria, ha recordado la imagen de unidad del día siguiente, con "todos los jefes de los partidos políticos reunidos con el rey, desde Carrillo hasta Fraga". "Habíamos ganado, y la democracia, la transición seguía adelante, eso es lo importante", ha concluido, relegando los detalles por conocer al interés de los historiadores, a quienes invita a escribir libros que, asegura, leerá.