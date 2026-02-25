El programa Herrera en COPE ha puesto sobre la mesa uno de los debates que más preocupan a la sociedad española: el futuro del sistema de pensiones. Durante el análisis de Jorge Bustos y Pilar Cisneros sobre el déficit creciente que afronta la Seguridad Social, el testimonio de un oyente ha reflejado la incertidumbre de muchos ciudadanos. Ante la duda de si el sistema público será suficiente, este español ha explicado que ya tiene un plan alternativo basado en el patrimonio personal.

El 'Plan B' de los alquileres

La intervención de este oyente resume una estrategia que gana peso entre los españoles. "Mi plan A es vivir del sistema de pensiones pero, si no sale bien, mi plan B para cuando me jubile es financiarme con mis propiedades y a través de los alquileres", confesó en antena. Esta idea de generar ingresos pasivos a través del alquiler de inmuebles se presenta como una salvaguarda personal. Otros participantes en el programa también mencionaron vías complementarias, como la contratación de una mutua privada para asegurarse una jubilación adicional.

Mi plan A es vivir del sistema de pensiones pero, si no sale bien, mi plan B son mis propiedades y alquileres"

Esta búsqueda de alternativas se fundamenta en datos preocupantes. Según un estudio del sector asegurador, solo la mitad de los españoles consigue ahorrar para su futuro. Al mismo tiempo, el sistema público muestra, según datos de FEDEA, un déficit contributivo de casi 70.000 millones de euros, un desequilibrio que se cubre actualmente con transferencias del Estado a través de impuestos.

Habrá pensión, pero ¿de qué cuantía?

Enrique de Besa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia, ha asegurado durante el programa que el sistema garantizará una pensión, pero ha sembrado la duda sobre la cantidad que se llegará a percibir. Por ello, aconseja planificar un ahorro como colchón. El experto también ha señalado el coste de oportunidad que supone el actual gasto en pensiones: "Hay un coste de oportunidad, no podemos dedicarle tanto a sanidad, tanto a la dependencia. Para qué hablar, ¿no? De las infraestructuras".

Alamy Stock Photo Jubilado leyendo un periódico en un banco del parque, Valencia

Las claves de la jubilación en España

La situación se enmarca en una reforma que sigue su curso. Para 2026, la edad legal de jubilación ordinaria se situará en los 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a los 38 años y tres meses de cotización. El abogado laboralista Ignacio Solsona advierte sobre el peligro de las lagunas de cotización, periodos sin trabajar que pueden "reducir drásticamente la cuantía final y retrasar la edad para poder retirarse".

Solsona explica que, aunque el sistema integra estas lagunas, lo hace de forma limitada. "Las primeras 48 mensualidades sin cotizar se integran con el 100% de la base mínima de cotización, pero a partir de la 49, la integración se reduce al 50%", detalla. Por ello, insiste en que "si se tienen muchas lagunas, no se cobrará el 100 por 100 de la pensión, se cobrará menos".

El sistema actual contempla varias modalidades como la jubilación anticipada voluntaria o forzosa, la jubilación parcial o, por el contrario, incentivos para retrasar el retiro, como un cheque de hasta 12.060 euros por año extra trabajado. Sin embargo, los trabajadores autónomos se enfrentan a peores condiciones, ya que la integración de sus lagunas de cotización es mucho más restrictiva, lo que les obliga a valorar opciones como la firma de un convenio especial para no ver mermada su pensión.

