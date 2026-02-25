El Sector Bancario consolida Bizum como el gigante europeo del pago móvil

El espacio de divulgación del Sector Bancario en 'Herrera en COPE' ha destacado esta semana la imparable evolución de Bizum. Este servicio de pagos inmediatos gratuitos, impulsado por el sector bancario español, se consolida como una herramienta de uso masivo cuya expansión internacional ya es una realidad.

La popularidad del servicio se refleja en el lenguaje cotidiano, donde "cada vez es más frecuente escuchar la frase 'te hago un Bizum'", una expresión que evidencia su profundo arraigo en la sociedad española. Con casi 31 millones de usuarios en España, la plataforma se ha convertido en un elemento indispensable en las transacciones del día a día.

Una expansión sin fronteras

El éxito de Bizum no se detiene en el ámbito nacional. La plataforma ha dado un paso clave en su expansión internacional con su desembarco en Italia y Portugal, permitiendo que los usuarios de estos países ya puedan utilizar el servicio. Este movimiento es solo el principio de un proyecto mucho más ambicioso.

Gracias a los avances en la interconexión de las soluciones de pago europeas, el objetivo es que en un futuro cercano más de 330 millones de personas en 13 países diferentes puedan beneficiarse de la inmediatez y seguridad de este sistema. Un ejemplo de innovación que busca dotar al continente de una mayor autonomía estratégica en el sector financiero, bajo el lema "El sector bancario contigo".