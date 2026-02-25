Rubén Martín señala las cinco claves que explican la solidez del Atlético de Madrid: "Además, cuentan con el central más en forma de todo el fútbol español"

El Atlético de Madrid ha encontrado un nuevo estado de forma y el analista Rubén Martín ha desgranado en 'El Partidazo de COPE' las claves de esta mejoría que, entre otras cosas, le ha permido alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones tras imponerse por 4-1 al Brujas en la vuelta del play-in.

Según Martín, el equipo del Cholo Simeone por fin puede presumir de ser contundente, una cualidad que se apoya en varios nombres propios que están marcando la diferencia en el campo.

Oblak y Cardoso, pilares fundamentales

Una de las primeras buenas noticias para el conjunto rojiblanco, según el criterio del analista, reside en la portería. Martín ha destacado que "Oblack ha salvado el 1-2" con una intervención decisiva. "Para mí es valor gol la parada de Oblack", ha sentenciado, subrayando la importancia de tener un portero determinante cuando el equipo más lo necesita.

En el centro del campo, ha emergido una figura que el Atlético "necesita". Se trata de Cardoso, a quien Rubén Martín ha identificado como el "nuevo 5" que el equipo buscaba, comparando su rol con el que tuvo "Tiago en el primer Atletic del Cholo". Además, ha destacado que es un futbolista que "tiene llegada", aportando así un plus ofensivo desde la medular.

Contundencia en las dos áreas

La contundencia no solo se ha visto en la defensa, sino también en el ataque, donde "el delantero que han puesto ha metido 3 goles de los 4". El análisis también apunta a la gestión de la plantilla, señalando la necesidad de "dosificar un poco a Giuliano" para que llegue en óptimas condiciones al tramo final de la temporada.

Finalmente, Martín ha puesto el foco en la defensa para destacar a un jugador por encima del resto. En su opinión, el Atlético tiene en sus filas al "central más en forma del fútbol español, que es Pubil". Esta afirmación resalta el excelente momento de forma del zaguero, considerándolo una pieza clave en el esquema de Simeone.